Torcida organizada anuncia fim de vaquinha para quitar estádio
Campanha arrecadou mais de R$ 40 milhões
A principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, anunciou, nesta sexta-feira, 21, que a vaquinha organizada para ajudar a quitar as dívidas acumuladas para a construção da Neo Química Arena está em seus momentos finais.
Os torcedores ainda vão poder contribuir com a vaquinha até a próxima quarta-feira, 26 de novembro. Até o atual momento foram arrecadados R$ 41 milhões , de acordo com a Gaviões da Fiel este é um “feito inédito no futebol mundial”.
Porém, vale ressaltar que a vaquinha não teve tanto avanço depois do ímpeto que estava no início da campanha, no final de novembro de 2024. Visto que, em março deste ano, após o título do Paulistão, o valor arrecadado era de R$ 38 milhões.
Longe do objetivo
A campanha também não chegou perto de alcançar o objetivo inicial de R$ 700 milhões, valor suficiente para quitar a dívida do Corinthians junto à Caixa Econômica Federal, pela construção do estádio em 2014.
Confira a nota da Gaviões da Fiel
A Gaviões da Fiel anuncia que a campanha DOE ARENA está chegando ao fim. Na próxima quarta-feira, 26 de novembro, encerraremos oficialmente essa mobilização histórica, que uniu a torcida corinthiana para ajudar na quitação da dívida do nosso estádio junto à Caixa Econômica Federal.
Diante da instabilidade política no Parque São Jorge, denúncias, impeachment de presidente e uma dívida que se aproxima de R$ 3 bilhões, muitos acreditaram que seria impossível. Mas a Fiel provou, mais uma vez, que ser Corinthians é lutar sempre.
Já arrecadamos R$ 41 milhões, um feito inédito no futebol mundial.
Nenhuma torcida fez um projeto como esse. Nenhuma.
Chegar a esse marco não foi fácil. Durante um ano, enfrentamos desconfiança, críticas da mídia e um contexto que abalou a credibilidade do clube. Mas também encontramos milhares de corinthianos que não se deixaram abalar, se uniram para mostrar que a paixão pelo Corinthians é maior do que qualquer crise.
Cada doação foi um ato de resistência e também de amor.
Mas ainda dá tempo de participar! Na segunda-feira lançaremos o último certificado e até 26 de novembro, você pode fazer parte dessa história. Cada contribuição fortalece nosso legado.
Agradecimentos especiais:
- A cada corinthiano e corinthiana que fez sua doação.
- Ao Sport Club Corinthians Paulista, por acreditar na campanha.
- À Justiça Federal, que homologou o acordo e tornou tudo possível.
- Ao Banco Caixa Econômica Federal, representado por seu presidente, que aceitou o mecanismo e se mobilizou com sua equipe e arceiros para a operação funcionar.
- Aqueles que trabalharam e se dedicaram para transformar essa ideia em realidade.
