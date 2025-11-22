Torcida organizada anuncia fim de vaquinha para quitar estádio

Gaviões da Fiel anuncia finalização de campanha de arrecadação - Foto: Evander Portilho/Corinthians

A principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, anunciou, nesta sexta-feira, 21, que a vaquinha organizada para ajudar a quitar as dívidas acumuladas para a construção da Neo Química Arena está em seus momentos finais.

Os torcedores ainda vão poder contribuir com a vaquinha até a próxima quarta-feira, 26 de novembro. Até o atual momento foram arrecadados R$ 41 milhões , de acordo com a Gaviões da Fiel este é um “feito inédito no futebol mundial”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Porém, vale ressaltar que a vaquinha não teve tanto avanço depois do ímpeto que estava no início da campanha, no final de novembro de 2024. Visto que, em março deste ano, após o título do Paulistão, o valor arrecadado era de R$ 38 milhões.

Longe do objetivo

A campanha também não chegou perto de alcançar o objetivo inicial de R$ 700 milhões, valor suficiente para quitar a dívida do Corinthians junto à Caixa Econômica Federal, pela construção do estádio em 2014.

Confira a nota da Gaviões da Fiel

A Gaviões da Fiel anuncia que a campanha DOE ARENA está chegando ao fim. Na próxima quarta-feira, 26 de novembro, encerraremos oficialmente essa mobilização histórica, que uniu a torcida corinthiana para ajudar na quitação da dívida do nosso estádio junto à Caixa Econômica Federal.

Diante da instabilidade política no Parque São Jorge, denúncias, impeachment de presidente e uma dívida que se aproxima de R$ 3 bilhões, muitos acreditaram que seria impossível. Mas a Fiel provou, mais uma vez, que ser Corinthians é lutar sempre.

Já arrecadamos R$ 41 milhões, um feito inédito no futebol mundial.

Nenhuma torcida fez um projeto como esse. Nenhuma.

Chegar a esse marco não foi fácil. Durante um ano, enfrentamos desconfiança, críticas da mídia e um contexto que abalou a credibilidade do clube. Mas também encontramos milhares de corinthianos que não se deixaram abalar, se uniram para mostrar que a paixão pelo Corinthians é maior do que qualquer crise.

Cada doação foi um ato de resistência e também de amor.

Mas ainda dá tempo de participar! Na segunda-feira lançaremos o último certificado e até 26 de novembro, você pode fazer parte dessa história. Cada contribuição fortalece nosso legado.

Agradecimentos especiais: