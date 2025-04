Torcedor argentino direciona gestos racistas a brasileiros; vídeo

Torcedor argentino faz gesto que imita macaco - Foto: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um torcedor argentino proferindo um ato racista ao imitar um macaco em direção a torcida brasileira. Gravado por um brasileiro no vídeo, o torcedor argentino faz gestos similares a um macaco, durante o jogo entre o Brasil e Argentina que aconteceu em Buenos Aires, na noite da última terça-feira, 25.

O episódio foi filmado por um dos integrantes do Movimento Verde Amarelo, espécie de torcida organizada que viaja a partidas e eventos esportivos que envolvem o Brasil, enquanto acontecia a goleada da Argentina sobre o Brasil por 4 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Polêmica com a Conmebol

A situação, porém, não é única em partidas recentes de times brasileiros a países vizinhos da América do Sul. Ainda este ano, em março, o jovem jogador do Palmeiras, Luighi, também foi alvo de ataques racistas por torcedores do Cerro Porteño-PAR em partida da Libertadores Sub-20.

Dias após a confusão, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, respondeu às reclamações de mandatários brasileiros com ironia ao afirmar que a Libertadores sem times do Brasil seria "como Tarzan sem Chita", chimpanzé que ficou famoso por contracenar em filmes de Hollywood décadas atrás.

A declaração não foi bem recebida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e uma reunião organizada pela entidade máxima do futebol sul-americano para discutir a incidência de injúrias raciais dentro do futebol aconteceu na última quinta-feira, 20.

Confira o vídeo: