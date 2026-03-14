Torcedores do Flamengo descobrem CPF de Gerson e fazem Pix de 1 centavo

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Flamengo sustenta que atleta rompeu contrato — renovado meses antes até 2030 — de forma unilateral - Foto: Divulgação

O que antes era uma relação de idolatria transformou-se em uma ruidosa batalha jurídica e pública. Flamengo e o meia Gerson, hoje no Cruzeiro, protagonizam um embate que ganhou novos capítulos de tensão nesta sexta-feira, 13.

Após o vazamento do CPF do atleta e de uma suposta carta de rescisão unilateral, torcedores rubro-negros iniciaram um protesto irônico, realizando transferências bancárias de um centavo ao jogador sob a pecha de "mercenário".

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Nó contratual

O imbróglio teve origem em julho do ano passado, quando Gerson deixou o Ninho do Urubu rumo ao Zenit, da Rússia. O Flamengo sustenta que o atleta rompeu o contrato — renovado meses antes até 2030 — de forma unilateral.

Baseado em uma cláusula de multa indenizatória, o clube carioca cobra na Justiça mais de R$ 42 milhões, valor equivalente ao saldo restante do vínculo interrompido.

Em contrapartida, o estafe do jogador, liderado pelo pai e empresário, Marcão Silva, contra-ataca com uma cobrança de aproximadamente R$ 20 milhões.

A defesa alega que o clube não honrou acordos financeiros firmados anteriormente, transformando o processo em uma "troca de acusações" sem previsão de desfecho.

Reencontro sob vaias

A temperatura subiu na última quarta-feira, 11, no primeiro reencontro de Gerson com o Flamengo no Maracanã. O meia foi hostilizado durante os 90 minutos, recebendo vaias a cada toque na bola e coros ofensivos vindos das arquibancadas.

O clima de hostilidade atingiu também os camarotes. Marcão Silva precisou de auxílio de seguranças para deixar o setor 'Maracanã Mais', após ser insultado e atingido por um copo de cerveja.

Em pronunciamento oficial via redes sociais, o representante lamentou o episódio e relacionou a agressividade sofrida a um possível viés de racismo, aprofundando ainda mais a crise entre as partes.