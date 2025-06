Torcida do Santos se revolta com Thaciano, ex-Bahia: "Leva de volta"

Thiaciano, jogador do Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Artilheiro do Bahia na temporada passada, o polivalente Thaciano vem sendo bastante criticado pela torcida do Santos, atual clube do jogador de 30 anos. Contratado pelo time paulista em uma negociação que girou em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões), o meia-atacante é o principal alvo de insatisfação da torcida santista pela má fase que ronda a equipe.

Desde janeiro treinando no CT Rei Pelé, Thaciano, que vem sendo utilizado como atacante sob comando do técnico Cleber Xavier, marcou apenas três gols em 21 jogos com a camisa alvinegra. O baixo rendimento, portanto, tem sido criticado pela nação santista.

As críticas não são novidades na carreira do atleta. Durante sua passagem pelo Grêmio, Thaciano também chegou a ser questionado quando foi comandado pelo treinador Renato Gaúcho, que gostava bastante do jogador. A conexão com a torcida do Bahia, no entanto, foi quase que instantânea.

Em sua primeira passagem, que durou pouco mais de três meses entre abril e julho de 2021, o meia-atacante foi um dos destaques da equipe tetracampeã da Copa do Nordeste, que venceu o Ceará na final.

De volta ao Tricolor em 2023, o atleta passou por instabilidades, mas contribuiu com a campanha que classificou o Bahia à Libertadores após 36 anos, marcando um dos gols do jogo decisivo diante do Atlético-GO, pela última rodada do Brasileirão 2024. Além disso, Thaciano possuia o status de 'homem de confiança' do técnico Rogério Ceni, sendo titular absoluto durante a temporada passada.

O período no Santos, por outro lado, não começou da melhor forma. Na 18ª posição no Campeonato Brasileiro, o Peixe somou apenas oito pontos em dez jogos e luta para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

Veja alguns comentários de torcedores do Santos:

é incrivel como o thaciano é HORRÍVEL https://t.co/SMIS6o6a0k — dudinek (@dufonseca__) May 29, 2025

Ninguém da porra da imprensa q cobre o Santos tem a capacidade pq insiste no fdp do Thaciano, pqp — Santista Depressão (@Gui_r05) May 29, 2025

Esse Thaciano é ruim COM FORÇA

Como que o Santos fez isso cara?! 30 milhões num cara aposentado desde a saída do grêmio?? Puta merda em — arara preta ˢ ᶠ ᶜ (@ordeppeh) May 29, 2025