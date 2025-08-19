Travessia Mar Grande – Salvador comemora 55 anos; saiba tudo

55ª edição da Travessia Mar Grande – Salvador será realizada em novembro - Foto: Reprodução

A 55ª edição da Travessia Mar Grande – Salvador será especial por comemorar os 70 anos do evento. A Travessia, que é a mais tradicional do Brasil e a mais antiga do Mundo em atividade, teve a sua primeira edição em 1955.

As inscrições para a prova que será realizada em 29 de Novembro foram abertas na última segunda-feira, 11, e, em menos de 48 horas, as vagas foram esgotadas. O fenômeno das inscrições reforça ainda mais a relevância desta prova na vida das pessoas e o entusiasmo e interesse de todos em participar.

A Travessia Mar Grande – Salvador passou por um período de seis anos sem ser realizada e retornou com tudo em 2023. Em 2024 a prova teve recorde de participantes, recebendo dezenas de atletas de todo País. As duas edições anteriores foram marcadas também por organização impecável com diversas ações entregues aos atletas, além de muita segurança, estrutura diferenciada e uma energia diferenciada do clima baiano.

A edição de 2025 receberá grandes nomes das Águas Abertas da Bahia e do Brasil. São atletas do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Distrito Federal, Sergipe e diversas cidades da Bahia e desses Estados.

A maior atleta de Águas Abertas de todos os tempos, a baiana é Campeã Mundial Ana Marcela Cunha, está inscrita na prova e irá elevar ainda mais o nível técnico da competição. Ana Marcela é a maior vencedora da Travessia Mar Grande – Salvador, tendo sido a única mulher pentacampeã da prova.

Esse ano a prova terá 180 atletas da Bahia e de diversos cantos do País. Está confirmada a participação dos bicampeões das edições anteriores (2023/2024), os baianos Renan Barbosa e Victoria Beatriz Rosário. Além deles, estão confirmados Arthur Pazos, Henrique Figueirinha, Claudine Tekes, Alessandra Melo e Sinara Pazos. Vale destacar também a presença do vice-campeão geral de 2024, o carioca Luis Felipe Lebeis e a também carioca Patrícia Farias. Estão confirmados também os recordistas em número de participações, o atleta Renato Barros e a atleta Desiree Dalia.

A largada será na tradicional Praia do Duro em Mar Grande (Ilha de Itaparica) e a chegada na praia do Porto da Barra, em Salvador. O percurso, que em linha reta tem 10km, acumula cerca de 12 a 13 km nadando por conta da estratégia de percurso adotada pela maioria dos atletas devido a correnteza.

A prova terá largada a partir das 8h do dia 29 de Novembro. Um grande público é esperado para lotar a praia do Porto da Barra e para receber os atletas na chegada.