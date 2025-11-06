Um ano após estreia, atleta famoso é morto com tiro na cabeça

Atleta Marshawn Kneeland, foi encontrado morto com um tiro na cabeça - Foto: Reprodução | Dallas Cowboys

O atleta de futebol americano, Marshawn Kneeland, defensive end da equipe do Dallas Cowboys, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 5, aos 24 anos. A informação foi confirmada pela franquia da NFL na manhã desta quinta-feira, 6.

Kneeland estava em sua segunda temporada com a equipe do Texas, neste ano ele atuou em sete dos nove jogos da temporada deste ano de 2025. Em sua última partida, contra o Arizona Cardinals, que aconteceu nesta segunda-feira, 3, Marshawn marcou seu primeiro touchdown de sua carreira.

Entenda a morte

De acordo com a polícia de Frisco, cidade localizada aos arredores de Dallas, no Texas, o atleta foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Ainda segundo a polícia, ele teve seu carro perseguido pela polícia após receberem informações que o mesmo teria expressado pensamentos suicidas.

O atleta do Cowboys bateu com o carro em uma via da cidade, porém conseguiu se despistar da polícia e deixou o local do acidente a pé. Ele foi encontrado já sem vida por volta das 1h30 da manhã desta quinta-feira.

O que diz a equipe?

“É com profunda tristeza que o Dallas Cowboys informa que Marshawn Kneeland faleceu tragicamente nesta manhã. Marshawn era um companheiro de equipe muito querido e um membro respeitado da nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada, Catalina, e com sua família”, disse o time em comunicado.

Seu agente também expressou seus sentimentos sobre o atleta.

“Vi ele lutar desde os tempos em que era um garoto esperançoso em Western Michigan com um sonho, até se tornar um profissional respeitado no Dallas Cowboys. Marshawn colocava o coração em cada jogada, cada treino e cada momento em campo. Perder alguém com seu talento, espírito e bondade é uma dor que mal consigo expressar “, disse Jonathan Perzley, agente de Kneeland.

Sua carreira na NFL

Marshawn Kneeland foi escolhido na segunda rodada do Draft da NFL de 2024, na escolha geral de número 56, vindo de Western Michigan, Kneeland já havia registrado um sack, 15 tackles e seis pressões ao quarterback nesta temporada. Como calouro, em 2024, o defensive end perdeu seis jogos por lesão, mas ainda assim atuou em 11 partidas, com uma delas como titular.