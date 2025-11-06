Uniforme da Seleção para Copa do Mundo vaza na internet; confira

- Foto: Reprodução | FootyHeadlines

O segundo uniforme da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi vazado na internet. O portal 'FootyHeadlines', especializado em divulgações de camisas esportivas, publicou imagens do equipamento com design diferente dos mais tradicionais.

De acordo com o site ge.globo, o uniforme de fato será utilizado pelo Brasil no Mundial realizado no Canadá, Estados Unidos e México. Apesar do azul ter sido mantido, a camisa terá um tom mais escuro e a marca especial de Michael Jordan - uma linha especial da Nike.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O uniforme azul escuro substitui o vermelho, que gerou polêmicas nas redes sociais e até entre políticos. A mudança havia sido aprovada pelo ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, mas o atual Samir Xaud voltou atrás.

| Foto: Reprodução | FootyHeadlines

Samir Xaud interfere em mudança no uniforme

Em agosto, o presidente Samir Xaud revelou que se reuniu de forma emergencial com a Nike para barrar a produção de camisas vermelhas para a Seleção. O encontro aconteceu poucos dias depois da posse do dirigente, que está à frente da entidade desde o dia 25 de maio deste ano.

Na ocasião, a fornecedora esportiva já havia iniciado a produção do uniformes vermelhos com detalhes em preto, que seria utilizado na Copa do Mundo de 2026, em substituição ao tradicional azul.