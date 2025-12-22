Vai ficar? Ídolo do Vitória revela negociações: "Sabem minha vontade"

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador mais experiente no elenco do Vitória, Osvaldo negocia com o clube para renovar seu contrato. O vínculo do atacante vai até dezembro deste ano, mas ele mesmo revelou que espera resolver a situação "até o final do ano".

Em entrevista ao ge.globo, Osvaldo deu alguns detalhes sobre as conversas com o Leão da Barra pela renovação. Ele chegou a declarar que a possibilidade de um contrato com tempo inferior a um ano não está descartado.

"Estamos conversando, todo mundo sabe da minha vontade, que é de continuar no Vitória. Espero resolver até o final do ano, e quem sabe possa jogar mais seis meses, um ano, não sei. Ainda me sinto bem para jogar futebol. Vamos ver se vai dar tudo certo", detalhou.

Embora o novo acordo entre o 'Vovô' e o Vitória ainda não esteja fechado, o presidente Fábio Mota sinalizou a possibilidade do atleta de 38 anos assumir um cargo fora dos gramados após a aposentadoria.

"Ainda não foi conversado qual vai ser a função, mas Fábio tem vontade enorme que eu faça parte da gestão, não da comissão de campo. Já estou estudando há um tempo, fazendo cursos. Sei que já estou perto de encerrar a carreira, então já estou estudando para entender mais o lado de lá", explicou.

De acordo com Osvaldo, sua próxima função dentro do clube deve ser a de fazer um elo entre o elenco e a diretoria.

"Está em aberto [a função], mas pode ser essa função. O elo entre jogador e a diretoria. Conheço a maior parte do elenco, convivo. Só de olhar eu sei se chegou triste, chateado, tenho essa visão. Tenho quase 20 anos de profissional. Gosto de participar, estar no dia a dia, é uma função que eu gosto", disse.

Osvaldo no Vitória

Ídolo e identificado com o Vitória, Osvaldo já acumula 133 jogos pelo clube desde sua chegada em 2023, com 17 gols e 13 assistências. Conquistou ainda dois títulos com a camisa vermelha e preta: Série B 2023 e Baianão 2024.