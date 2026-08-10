VAR no Brasileirão agora vai poder revisar o segundo cartão amarelo

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As novas regras aprovadas pela CBF prometem dar uma nova perspectiva ao Campeonato Brasileiro, especialmente no ponto de vista do combate ao antijogo. Dentre as dez normas anunciadas pela entidade, duas chamaram a atenção por não se envolverem completamente no combate à cera.

A partir das próximas rodadas do Brasileirão, o VAR passará a decidir a expulsão de um jogador pelo segundo cartão amarelo — decisão que era possível anteriormente somente em caso de expulsão direta pelo cartão vermelho.

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A regra faz com o que os árbitros de vídeos possam recomendar a revisão para retirar ou aplicar um amarelo ao atleta envolvido na infração. Ao mesmo tempo que promete aumentar a exatidão das decisões tomadas em campo, a novidade deve elevar a quantidade de paralisações em uma partida de futebol, podendo quebrar o ritmo de um jogo.

Outra regra relacionada ao VAR será implementada em 2027. Ela traz ao Campeonato Brasileiro a checagem de VAR para um escanteio concedido por engano que resultar diretamente em um gol ou pênalti.

Veja todas as regras anunciadas pela entidade:

1. Oito segundos com a bola nas mãos: Goleiro que exceder o limite entrega escanteio ao adversário.

2. Cinco segundos para arremesso lateral: Contagem começa assim que o jogador tiver a bola em mãos.

3. Cinco segundos para cobrar tiro de meta: Árbitro apita e conta cinco segundos. Caso goleiro exceda tempo, concede escanteio ao adversário.

4. Dez segundos para deixar o campo em substituições: Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada.

5. Um minuto fora após atendimento: Atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por um minuto.

6. Após atendimento ao goleiro um jogador de linha fica fora por um minuto: Treinador ou capitão indica quem cumpre o minuto fora.

7. Somente o capitão fala com o árbitro: Um único interlocutor por equipe durante toda a partida.

8. Cobrir a boca em discussão: vermelho (Protocolo Vini Jr): Tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão.

9. Checagem de VAR para aplicação de segundo cartão amarelo: Passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão.