GLÓRIA ETERNA!

Vélez Sarsfield x Fortaleza: onde assistir o jogão pela Libertadores

Confronto vale vaga nas quartas de final da competição continental

Por Marcello Góis

19/08/2025 - 10:45 h
Leão do Pici precisa de vitória simples fora de casa para avançaràs quartas de final da Libertadores
Leão do Pici precisa de vitória simples fora de casa para avançaràs quartas de final da Libertadores

O Fortaleza decide nesta terça-feira, 19, às 19h, uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores diante do Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Após o empate sem gols no jogo de ida, no Castelão, qualquer vitória simples garante a classificação. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Momento do Vélez Sarsfield

O Vélez chega confiante ao confronto. Líder do Grupo H com 11 pontos, a equipe argentina mostrou solidez defensiva ao longo da fase de grupos e arrancou o empate fora de casa na ida. Além disso, vem embalada pela vitória sobre o Independiente no Campeonato Argentino, resultado que a mantém na parte de cima da tabela.

Um dos trunfos é a força como mandante. Jogando no José Amalfitani, o Vélez perdeu apenas uma vez nesta Libertadores, fator que aumenta a confiança do torcedor.

Leia Também:

Bahia x Ceará: a rivalidade entre Ceni e Condé ganha novo capítulo
Confira como foi a estreia dos brasileiros no qualifying do US Open
Fim da pré-Libertadores? CBF tenta nova regra para clubes brasileiros


Momento do Fortaleza

O Fortaleza vive uma realidade diferente. No Brasileirão, a equipe amarga a zona de rebaixamento após a derrota para o Fluminense, o que aumenta a pressão sobre o elenco. Na Libertadores, avançou em 2º lugar no Grupo E, somando oito pontos, atrás apenas do Racing.

O grande desafio do time de Renato Paiva é o desempenho como visitante. O Tricolor do Pici não vence fora de casa há 17 partidas, sequência que começou ainda em fevereiro, na Copa do Nordeste. Para seguir vivo no torneio continental, o Leão precisa quebrar esse tabu em território argentino.

Onde assistir:

ESPN (TV fechada) e Disney+ Premium (Streaming)

VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA

Copa Libertadores - Oitavas de final (Jogo de volta)
Data e horário: 19/08/2025, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gómez; Tobías Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; José Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Andres Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL)

