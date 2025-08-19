Vélez Sarsfield x Fortaleza: onde assistir o jogão pela Libertadores

Leão do Pici precisa de vitória simples fora de casa para avançaràs quartas de final da Libertadores - Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza decide nesta terça-feira, 19, às 19h, uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores diante do Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Após o empate sem gols no jogo de ida, no Castelão, qualquer vitória simples garante a classificação. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Momento do Vélez Sarsfield

O Vélez chega confiante ao confronto. Líder do Grupo H com 11 pontos, a equipe argentina mostrou solidez defensiva ao longo da fase de grupos e arrancou o empate fora de casa na ida. Além disso, vem embalada pela vitória sobre o Independiente no Campeonato Argentino, resultado que a mantém na parte de cima da tabela.

Um dos trunfos é a força como mandante. Jogando no José Amalfitani, o Vélez perdeu apenas uma vez nesta Libertadores, fator que aumenta a confiança do torcedor.



Momento do Fortaleza

O Fortaleza vive uma realidade diferente. No Brasileirão, a equipe amarga a zona de rebaixamento após a derrota para o Fluminense, o que aumenta a pressão sobre o elenco. Na Libertadores, avançou em 2º lugar no Grupo E, somando oito pontos, atrás apenas do Racing.

O grande desafio do time de Renato Paiva é o desempenho como visitante. O Tricolor do Pici não vence fora de casa há 17 partidas, sequência que começou ainda em fevereiro, na Copa do Nordeste. Para seguir vivo no torneio continental, o Leão precisa quebrar esse tabu em território argentino.

Onde assistir:

ESPN (TV fechada) e Disney+ Premium (Streaming)

VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA

Copa Libertadores - Oitavas de final (Jogo de volta)

Data e horário: 19/08/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)



Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gómez; Tobías Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; José Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL)