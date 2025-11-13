Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLIMÃO

VÍDEO: Juca Kfouri faz piada machista e é criticado por colega ao vivo

Jornalistas participavam de programa esportivo transmitido no YouTube

João Grassi

Por João Grassi

13/11/2025 - 17:08 h
Domitila Becker e Juca Kfouri durante o programa 'Fim de Papo'
Domitila Becker e Juca Kfouri durante o programa 'Fim de Papo' -

O programa de debate 'Fim de Papo' desta quarta-feira, 12, transmitido no YouTube da UOL Esportes, foi marcado por uma polêmica envolvendo machismo. O jornalista e comentarista Juca Kfouri, renomado no meio esportivo, foi criticado ao vivo por uma colega de bancada, Domitila Becker.

Após a exibição de uma entrevista da influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca, companheira do craque Vini Júnior, Juca Kfouri ironizou e afirmou que a pauta era de interesse apenas para mulheres.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Essa pauta é para Domi, para Milly ou para Luísa, entendeu? Isso é uma pauta para mulher repórter, jamais para um homem repórter. Elas farão muito melhor do que você", indicou.

Leia Também:

Você sabia? Existe outro Bahia no mundo, e ele joga em Honduras
Eleições Vitória: Marcone Amaral desafia Fábio Mota com promessa de SAF
Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS desviado em esquema alvo da PF
Tatuagem de Tiago viraliza entre torcedores do Bahia e do Vitória

Poucos instantes antes do encerramento da transmissão, Domitila Becker criticou Kfouri e afirmou que "não poderia deixar passar" aquela declaração. "Juca, eu te admiro muito, mas não posso deixar passar essa, cara. Eu achei muito ruim sua piada. É por causa de piadas machistas como essa que a gente vê tantos feminicídios, tanto preconceito e machismo".

Deixando um 'climão' no ar, Domi chegou a dizer que "alguns colegas" já haviam reclamado do comentarista "para a chefia". "Como você fez a piada ao vivo, eu me sinto no direito de terminar este programa falando que eu me senti incomodada e não é a primeira vez que isso acontece", lamentou.

Assista ao vídeo

Aliado na luta das mulheres

Apesar das reclamações diretas contra Juca Kfouri, a jornalista destacou o colega de bancada como um "aliado na luta diária das mulheres no futebol e no jornalismo esportivo", e que gostaria de "continuar contando com ele ao lado".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ao vivo Domitila Becker Juca Kfouri Machismo Programa esportivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Domitila Becker e Juca Kfouri durante o programa 'Fim de Papo'
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Domitila Becker e Juca Kfouri durante o programa 'Fim de Papo'
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Domitila Becker e Juca Kfouri durante o programa 'Fim de Papo'
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Domitila Becker e Juca Kfouri durante o programa 'Fim de Papo'
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x