VÍDEO: Juca Kfouri faz piada machista e é criticado por colega ao vivo

O programa de debate 'Fim de Papo' desta quarta-feira, 12, transmitido no YouTube da UOL Esportes, foi marcado por uma polêmica envolvendo machismo. O jornalista e comentarista Juca Kfouri, renomado no meio esportivo, foi criticado ao vivo por uma colega de bancada, Domitila Becker.

Após a exibição de uma entrevista da influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca, companheira do craque Vini Júnior, Juca Kfouri ironizou e afirmou que a pauta era de interesse apenas para mulheres.

"Essa pauta é para Domi, para Milly ou para Luísa, entendeu? Isso é uma pauta para mulher repórter, jamais para um homem repórter. Elas farão muito melhor do que você", indicou.

Poucos instantes antes do encerramento da transmissão, Domitila Becker criticou Kfouri e afirmou que "não poderia deixar passar" aquela declaração. "Juca, eu te admiro muito, mas não posso deixar passar essa, cara. Eu achei muito ruim sua piada. É por causa de piadas machistas como essa que a gente vê tantos feminicídios, tanto preconceito e machismo".

Deixando um 'climão' no ar, Domi chegou a dizer que "alguns colegas" já haviam reclamado do comentarista "para a chefia". "Como você fez a piada ao vivo, eu me sinto no direito de terminar este programa falando que eu me senti incomodada e não é a primeira vez que isso acontece", lamentou.

Aliado na luta das mulheres

Apesar das reclamações diretas contra Juca Kfouri, a jornalista destacou o colega de bancada como um "aliado na luta diária das mulheres no futebol e no jornalismo esportivo", e que gostaria de "continuar contando com ele ao lado".