Vitória ajusta os últimos detalhes para encarar o Universidad Católica

Jamerson em treinamento pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória está pronto para virar a chave na temporada. O Rubro-Negro treinou, na tarde desta terça-feira, 27, pela última vez antes de encarar o Universidad Católica, do Equador, em jogo que vale a classificação na próxima fase da Copa Sul-Americana.

No Centro de Treinamento do Aucas, clube da primeira divisão do Campeonato Equatoriano, o time titular esboçado pelo técnico Thiago Carpini trabalhou em um treino tático com simulações ofensivas e defensivas. Após um aquecimento, o grupo também fez atividades envolvendo a bola parada, seja no ataque ou defesa.

Ainda em trabalho de transição física, o lateral Hugo, o volante Willian Oliveira e o atacante Fabri não treinaram com o grupo durante a semana e não devem ser relacionados para encarar o Universidad Católica.

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em segundo lugar com seis pontos, o Rubro-Negro precisa se manter na vice-liderança para avançar, objetivo que pode ser alcançado até mesmo com uma derrota.