Vitória amarga marca negativa no Campeonato Brasileiro de 2025

Fábio Carille assumiu o Vitória no início de julho - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encerrou o primeiro turno do Brasileirão Série A com um dado incômodo: é o único time, entre aqueles que já completaram todas as partidas da primeira metade do campeonato — Cruzeiro, São Paulo, Red Bull Bragantino e Corinthians —, que ainda não venceu fora de casa.

Foram dez compromissos longe do Barradão, divididos entre cinco empates e cinco derrotas. Ao todo, o Leão somou apenas cinco pontos como visitante, desempenho que o coloca na 16ª posição nesse recorte específico. Alguns resultados tiveram peso especial na frustração da torcida, como a derrota para o rival Bahia no Ba-Vi e o empate contra o Atlético-MG, quando a equipe vencia a partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carille mantém o otimismo

Após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no MorumBIS, no sábado, 9, o técnico Fábio Carille reforçou a confiança no elenco para reagir no segundo turno.

"Eu acredito no trabalho. Sempre foi isso, em todos os lugares que trabalhei. Vamos passar muita confiança para esses atletas, eles precisam acreditar. Meu trabalho vai ser entrosar eles para que a gente possa reverter essa situação no segundo turno", afirmou.

Acredito muito nesse grupo, acredito que o segundo turno vai ser diferente. Ninguém vai jogar a toalha Fábio Carille - técnico do Vitória

Campanha fora de casa no 1º turno

Juventude 2 x 0 Vitória

Atlético-MG 2 x 2 Vitória

Fluminense 1 x 1 Vitória

Ceará 1 x 1 Vitória

Bahia 2 x 1 Vitória

Corinthians 0 x 0 Vitória

Internacional 1 x 0 Vitória

Botafogo 0 x 0 Vitória

Mirassol 1 x 1 Vitória

São Paulo 2 x 0 Vitória

Não é exclusividade, mas…

Outros clubes também enfrentam dificuldades longe de seus domínios. Juventude e Fortaleza, por exemplo, vivem situação semelhante, mas ainda não completaram todas as partidas do primeiro turno. O Fortaleza, que tem jogo atrasado contra o Atlético-MG, viu sua partida adiada devido à participação do Galo na Copa Sul-Americana. Já o Juventude não enfrentou o Palmeiras em junho por conta da preparação do Alviverde para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O Sport também estava nesse grupo até o último domingo, 10. A equipe pernambucana venceu seu primeiro jogo no campeonato justamente como visitante, batendo o Grêmio por 1 a 0 na Arena do Grêmio, encerrando um jejum de vitórias e deixando o Vitória ainda mais isolado nessa estatística negativa.