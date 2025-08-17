Vitória: Fabri assume culpa pelo empate amargo nas redes sociais

Fabri, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante Fabri foi o primeiro jogador do Vitória a assumir a responsabilidade pelo empate amargo contra o Juventude, neste sábado, 16. O Rubro-Negro vencia o jogo até o último lance da partida, quando a bola foi desviada no braço do camisa 23 do Leão dentro da área, resultando na penalidade que originou o gol de empate marcado pelo meia Nenê.

"Quero pedir desculpas à Nação pelo pênalti que acabou pesando no resultado de hoje. Assumo minha responsabilidade e sigo firme para evoluir e melhorar a cada dia", escreveu o jogador nas redes sociais.

"Obrigado de coração pelo apoio de sempre, vocês fazem a diferença. Seguiremos lutando até o fim do campeonato: por vocês, por nós e, principalmente, pelo Vitória", concluiu.

Story publicado por Fabri nas redes sociais | Foto: Reprodução

O gol marcado por Nenê, aos 52 minutos do segundo tempo, não foi o primeiro sofrido pelo Vitória na reta final do jogo neste Brasileirão. Além do duelo deste sábado, 16, o roteiro se repetiu em muitos jogos do Leão — motivo de crítica do técnico Fábio Carille em entrevista coletiva.

"Requer uma malandragem maior, requer uma parte física melhor, sei dos desfalques e das improvisações, mas a gente fez o resultado. Nós todos — técnico, comissão e jogadores — temos que estar tristes e bravos, mas temos que olhar para frente", diz trecho da fala do comandante.

Sem o zagueiro Neris, que recebeu o cartão vermelho e é mais um nome na extensa lista de desfalques do Vitória para o próximo jogo, o Leão encara o Flamengo, no próximo domingo, 25, às 21h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.