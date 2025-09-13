Vitória sucumbe aos confrontos diretos e tropeça na luta contra o Z-4

Renato Kayzer em campo na Arena Castelão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Se vencer confrontos diretos é a chave para se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vitória está fracassando miseravelmente nesta missão. O Rubro-Negro novamente perdeu a chance de dormir fora do Z-4 e deixar o Fortaleza para trás neste sábado, 13, com a derrota por 2 a 0 na Arena Castelão.

Com o resultado, o Leão da Barra se manteve na 17ª colocação com 22 pontos e agora flerta com a possibilidade de ser ultrapassado pelo Juventude, que recebe o Flamengo em Caxias do Sul neste domingo, 14. O clube gaúcho, por exemplo, somou quatro dos 21 pontos conquistados neste Brasileirão nos jogos diante da equipe baiana.

Dos sete confrontos diretos contra os cinco clubes que mais se preocupam com o rebaixamento nesta temporada (Sport, Fortaleza, Juventude, Vasco e Santos), o Vitória venceu apenas dois, empatou outros dois e perdeu três — resultando em um aproveitamento pífio de 38,1%.

"A gente tem que tentar evoluir todos os dias, nos treinamentos na semana, temos que ganhar os resultados em casa e tentar buscar sempre os pontos fora (de casa). Seja com empate ou uma vitória. Mas em casa temos que ser determinante, independente do adversário, para sair desta situação.", disse o treinador Rodrigo Chagas em entrevista coletiva após a derrota para o Leão do Picí



No segundo turno da edição do ano passado, por exemplo, o Rubro-Negro somou 87,5% de aproveitamento em confrontos diretos e saiu derrotado em apenas um deles. Se o Leão se destanciou do Z-4 e garantiu vaga na Copa Sul-Americana, foi muito graças ao desempenho em adversários da parte de baixo da tabela.

Retrospecto do Vitória contra Sport, Fortaleza, Juventude, Vasco e Santos — principais equipes na luta contra o rebaixamento em 2025: