SURFE

Yago Dora é campeão mundial após romper parceria com o pai; entenda

Brasileiro conquista título mundial em Fiji após decisão de trilhar carreira sem o pai como treinador

02/09/2025 - 7:30 h
Aos 29 anos, Yago Dora conquista o título mundial de surfe em Fiji após se afastar do comando técnico do pai, Leandro Dora, e assumir um novo ciclo na carreira.
A consagração de Yago Dora em Cloudbreak, Fiji, coroou uma temporada de transformações na vida do surfista brasileiro. Aos 29 anos, ele conquistou o título mundial e celebrou a vitória ao lado dos pais e da namorada, que o acompanharam em uma embarcação.

"É inacreditável para mim. Senti essa energia em Fiji desde que cheguei aqui e sempre acreditei nesse título. Fico feliz em trazer mais um título para o Brasil. Agradeço a todos que me apoiaram ao longo da carreira", disse o novo campeão, emocionado.

O feito histórico ganha ainda mais significado diante da escolha difícil que Yago fez no início da temporada: se afastar do comando técnico do pai, Leandro Dora, o Grilo, para assumir a responsabilidade pela própria carreira. Reconhecido como um dos melhores treinadores do mundo, Grilo foi o responsável por conduzir Adriano de Souza, o Mineirinho, ao título mundial de 2015 e moldou a trajetória do filho desde a infância.

"Sinto que ano passado foi um ano de transição para mim, onde eu comecei a tomar algumas decisões, algumas mudanças da minha carreira. Sempre fiquei ali muito sob a tutela do meu pai, e a gente conquistou muitas coisas juntos, mas agora, com 29 anos, um adulto, eu senti essa necessidade de tomar as rédeas, ser o responsável por meu futuro, tomar responsabilidade pelas minhas coisas. Foi um processo difícil para ambos, tanto para mim, quanto para ele, mas sinto que foi muito positivo, os resultados mostram isso", explicou Yago.

Com a saída do pai do papel de treinador, o surfista passou a trabalhar com Leandro da Silva, integrante da equipe Aprimore — fundada pelo próprio Grilo. A nova parceria mostrou resultados imediatos e foi determinante para que Yago alcançasse o topo do surfe mundial.

