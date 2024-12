Adelmário Coelho celebra 30 anos de carreira na Fenagro: "Alegria"

Cantor celebrou o retorno ao evento e destaca sua importância cultural e econômica - Foto: Divulgação

A Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) segue com sua vasta programação cultural a todo vapor. Pelos palcos do evento já passaram fortes nomes da música brasileira como Calcinha Preta, Limão com Mel e Simone Mendes, mas animação ainda continua até o domingo, 8.

Grande atração desta sexta-feira, 6, Adelmário Coelho, que sobe ao palco da Arena Agrocultural, às 20h, celebrou o retorno ao evento e destacou a sua importância cultural e econômica. “É uma expectativa sempre positiva voltar a esse grande evento, a Fenagro. Já participei de várias edições, e é uma alegria retornar. Essa convivência, principalmente com a Feira da Agricultura Familiar, que faz parte desse cenário, é uma alegria muito grande”, comentou ele ao Portal A TARDE.

Para o cantor, o forró tem um papel especial em eventos como a Fenagro: “O forró se harmoniza, claro, com a cadeia produtiva do agronegócio, da agricultura familiar, de toda essa força econômica do nosso país. Considero o gênero musical como sendo uma trilha sonora desses eventos".

Em clima de aniversário pelos seus 30 anos de carreira, Adelmário promete um repertório que convida a “nação forrozeira” para uma noite inesquecível. “Vai ser muito forró mesmo. Estamos comemorando os 30 anos de carreira, e entre as músicas, trago ‘Manteiga no Pão’, lançada este ano, e ‘30 Anos, Eu, Você e o Forró', que é uma homenagem a essa trajetória. Vai ser uma noite memorável".

Os shows da Arena AgroCultural acontecem em horários variados entre 12h, 18h e 20h. Confira a programação:

06/12 – Sexta-feira

- 12h: João Sereno

- 18h: Belluco

- 20h: Adelmário Coelho

07/12 – Sábado

- 12h: Voz e Violão

- 17h: Brega e Vinho

- 20h: Gatinha Manhosa

08/12 – Domingo

- 12h: Voz e Violão

- 17h: Zezinho da Ema

- 20h: Nino Coutinho