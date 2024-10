Fenagro 2024 confirma primeiras atrações musicais; confira

Fenagro 2024 confirma primeiras atrações musicais - Foto: Divulgação

Além de ser uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil com a presença de mais de 3 mil animais, 600 expositores e uma movimentação esperada de 150 mil pessoas, a Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária da Bahia), será palco de grandes atrações culturais, gastronômicas e musicais, que já tem os primeiros artistas confirmados.

Grandes sucessos no mundo do sertanejo e da sofrência estarão entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador. Entre os nomes mais esperados para a 33ª edição da Fenagro estão Simone Mendes, Mari Fernandez, Unha Pintada e Nadson O Ferinha.

Informações sobre a data e horário de apresentação de cada atração devem ser divulgadas em breve. Após quatro anos de pausa, o evento deve retomar a feira com a realização de cinco leilões, julgamento de animais e provas esportivas como Team Penning - modalidade de rodeio que consiste em separar três bovinos de um rebanho e colocá-los em um curral - e o Ranch Sorting, que é um esporte equestre de velocidade que simula a separação de gado em fazendas.

Sucesso nas edições anteriores, a Fenagrinho e a Arena Pônei também estão confirmadas para acontecer. A Fenagrinho vai oferecer diversas atividades educativas e recreativas para crianças durante os 11 dias de evento. O espaço, que em outras edições, dispunha da área de Exposições de Pequenos Animais, costumava reunir cães, aves, coelhos, hamsters, galinhas exóticas e pássaros, entre outros bichinhos.



“Esse espaço costuma acontecer no pavilhão dos pequenos animais, onde são expostos cachorros, gatos, aves como galinhas, patos e entre outros animais”, explicou o coordenador técnico da Fenagro, Paulo Guedes, durante reunião semanal dos associados confirmados para a 33ª edição da feira.

A Arena Pônei é destaque de entretenimento por promover passeios das crianças em pôneis, acompanhados por um tratador em um espaço seguro e com estrutura adequada para a montaria nos cavalos mirins. No espaço, inaugurado em 2017, na 30ª edição da feira, as crianças podiam passear de charretes puxadas por pôneis e montar nos animais.