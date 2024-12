Fenagro tem entrada solidária para visitação à feira segunda e terça

Com a presença de mais de 3 mil animais entre equinos, caprinos e ovinos e 600 expositores, os visitantes poderão ter acesso ao espaço das 9h às 20h - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A 33ª edição da maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, Fenagro 2024, após lotar o Parque de Exposições durante o final de semana, segue com sua programação rica e diversificada para toda a família. Nesta segunda-feira, 2 e na terça-feira, 3, a feira contará com entrada solidária para todo o público, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Com a presença de mais de 3 mil animais entre equinos, caprinos e ovinos e 600 expositores, os visitantes poderão ter acesso ao espaço das 9h às 20h e vivenciarem experiências como exposições e atrações culturais, musicais e gastronômicas. Na manhã desta segunda-feira, cerca de 800 estudantes da rede estadual passam pela feira para conhecer de perto um pouco do mundo do agronegócio.

Leia Mais:

>> Fenagro atrai milhares de pessoas no primeiro dia e abre visitação

>> Abertura da Fenagro reuniu governador e autoridades; veja fotos

Museu da Anatomia Animal

A maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste e uma das mais expressivas do Brasil traz na sua programação o Museu da Anatomia Animal, que tem sido um sucesso de público. A mostra apresenta mais de 30 espécies de animais de produção e silvestres taxidermizados em tamanho real, com pelagem e cores que reproduzem fielmente os animais vivos. A qualidade dos empalhamentos proporciona uma experiência única e memorável.

Programação Infantil

A criançada que passar pela Fenagro também será recebida com uma programação exclusiva. Os pequenos terão a oportunidade de se divertir com atrações como a Arena Pônei, que oferece passeios de charrete e montaria em pôneis, com toda segurança e supervisão, atividades recreativas no Espaço Kids, muita música e brincadeiras através do show do animador Tio Paulinho e vão poder vivenciar a magia do natal visitando a Casa do Papai Noel. A garotada também poderá participar da feira de adoção, que tem como objetivo incentivar a conscientizar o cuidado com os animais.

Vila e Empório da Agricultura Familiar

Os apaixonados por sabores e aromas especiais, principalmente os advindos da zona rural da Bahia, vão se encontrar na Vila da Agricultura Familiar que estará em funcionamento durante os dez dias de feira, onde através de experiências sensoriais, os visitantes poderão conhecer produtos autênticos do nosso estado a exemplo de pratos típicos de diferentes regiões e chopes artesanais produzidos em agroindústrias de pequeno porte, que estão movimentando o mercado.

Já o Empório da Agricultura Familiar, marca registrada pelos soteropolitanos na Ceasinha do Rio Vermelho, também será replicado durante a Fenagro 2024. Com mais de quatro mil produtos diferenciados, o público terá acesso desde queijos artesanais – produzidos em municípios como Várzea Nova e Camaçari – a iogurtes de licuri, umbu e café, uma criação da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região Ltda (Coopag) da região de Várzea Nova e Miguel Calmon, bem como biscoitos doces e salgados com jeito de roça, diversas marcas de chocolates produzidos no Sul da Bahia, além de frutas e cafés orgânicos da Chapada Diamantina.

Leia também:

>> Fenagro tem serviços gratuitos oferecidos pelo governo da Bahia

Arena Agricultural

Nesta segunda-feira, 2, a “Arena Agricultural”, palco alternativo que foi montado na praça de alimentação da Fenagro, receberá apresentações dos artistas Maurisola, Gui de Paula e Julio Cardozzo, que levarão muita música e dança para os visitantes. Já na terça-feira, dia 3, Vinni Maia, Matheus Chamma e Zefa de Zeca serão os responsáveis por subir ao palco e animar o público presente. As apresentações musicais acontecerão nos horários entre às 12h e 20h.

Ingressos e pontos de vendas

A partir da quarta-feira, dia 4 de novembro, para visitar a Fenagro, o público em geral poderá garantir o acesso, com valores a partir de R$ 15,00 (meia-entrada), na bilheteria local, situada no Parque de Exposições de Salvador com funcionamento de 4 a 8 de dezembro, das 9h às 20h, com exceção do dia 7 de dezembro, quando o horário será até às 18h.

Outra opção pelo site Bilheteria Digital ou através de pontos físicos, como Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shoppings Barra, Salvador, da Bahia e Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte).