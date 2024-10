Concurso da Moqueca é lançado no Rio Vermelho; veja detalhes

Moqueca é prato tradicional e ancestral da Bahia - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Com raízes na culinária africana e indígena, seja por sua proteína principal, o peixe, e com o toque do dendê, a moqueca é o prato mais representativo da Bahia, o que gerou até prêmios. Nesta terça-feira, 15, foi lançada a 2ª edição do Concurso Moqueca, no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). A edição abarca 13 zonas turísticas baianas.

Leandro Menezes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), falou sobre a importância do concurso.

Luiz Henrique do Amaral, diretor executivo da Abrasel | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“Esse concurso é mais do que especial porque estamos falando de um concurso que movimenta a economia, o turismo, e trazer esse elemento da cultura baiana, que tem a miscigenação dos povos, e representa muito do que é o baiano, do que é a nossa cultura, passada para as próximas gerações e a importância da nossa culinária raíz”. Para o gestor, além de valorizar a culinária “contemporânea e que atraem os jovens”, é fundamental preservar essa “tradição” dos pratos típicos.



Leandro Menezes, Presidente Abrasel Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A primeira etapa do concurso acontece em cada zona turística da Bahia, através de voto popular pela internet. Na segunda etapa, serão apresentados os 13 finalistas do concurso, após avaliação de um júri, que escolherá as três melhores moquecas da Bahia, na grande final estadual, no dia 7 de dezembro. Os vencedores ganharão o troféu Dendê de Ouro, de Prata e de Bronze. No ano passado, o concurso teve mais de 250 inscritos. Segundo Leandro Menezes, é nesse ano dobre o número de inscritos.



De acordo com Luiz Henrique do Amaral, diretor executivo da Abrasel, o concurso dá visibilidade para os restaurantes vencedores, e consequentemente aquece a economia gastronômica local.

Concurso foi lançado nesta terça | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“Os vencedores de cada uma das zonas se beneficiam com esse título no sentido de divulgação e promoção do seu destino turístico e também do seu negócio e o grande ganhador do estado da Bahia, também passa por esse mesmo mecanismo nas ações promocionais de desenvolvimento do turismo gastronômico do estado da Bahia”. O concurso da Abrasel tem parceria com o Governo do Estado da Bahia e da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).



Maurício Barcelar, secretário de Turismo do Estado da Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“O Governo do Estado através da Secretaria de Turismo (Setur-BA) tem trabalhado em diversos segmentos do nosso turismo e o segmento gastronômico um dos segmentos principais deste trabalho sendo a moqueca nossa principal referência, uma herança da nossa cultura africana e nessa segunda edição estamos continuando e estimular a confecção deste prato que tanto atrai os turistas aqui para a Bahia”, ressaltou o secretário de Turismo da Bahia, Luís Maurício Bacellar.



Embaixadora do evento e proprietária do Restaurante Dona Mariquita, Leila Carreiro diz que o evento é importante para salvaguardar um prato representativo para a gastronomia baiana. “Meu restaurante participa [do concurso]. É manter essa nossa cultura. Por conta de tanta interferência, eu acredito que a gastronomia precisa mudar, mas precisa se manter e salvaguardar. A nossa história ancestral. Precisa ter esse respeito de comida baiana, de comida típica”, relembra.



Em 2023, os vencedores do prêmio foram os restaurantes Maroca Praia, em Santa Cruz Cabrália; Cabana do Manoel, na Costa do Dendê e Sabor da Serra, na Chapada Diamantina.