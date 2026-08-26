Pizzaria de Salvador conquista 2º lugar entre as melhores do Brasil

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Uma pizzaria de Salvador conquistou a segunda posição entre as melhores do Brasil no Top 100 Brazil 2026, ranking elaborado pela Best Pizza World. A Forneria Alfredo’Ro alcançou 944,40 pontos no Best Pizza Index e ficou atrás apenas da La Braceria Pizzaria, de São Paulo, que somou 955,20.

O resultado colocou a casa baiana à frente de pizzarias conhecidas nacionalmente, como Bráz Pizzaria, Padaria Carillo, Ferro e Farinha e Leggera Pizza Napoletana.

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Forneria Alfredo’Ro entra no Top 3 nacional

A classificação da Best Pizza World considera diferentes aspectos da experiência oferecida pelas pizzarias. Entre os critérios estão qualidade dos produtos, técnica, consistência, satisfação dos clientes, ambiente, reputação e custo-benefício.

O Best Pizza Index também leva em conta relevância internacional e outras verificações realizadas pela plataforma independente dedicada à avaliação do setor.

Com a segunda colocação, a Forneria Alfredo’Ro passa a figurar entre as referências nacionais em pizza e amplia a presença da gastronomia de Salvador em um ranking de alcance internacional.

Massa leva 48 horas de fermentação

A pizzaria aposta em uma produção artesanal inspirada na tradição napolitana. A massa é preparada com farinha italiana 00 e passa por 48 horas de fermentação natural, característica que resulta em uma textura mais leve.

Os ingredientes também fazem parte da proposta da casa. A muçarela e a muçarela de búfala são fornecidas pela Almeida Prado, enquanto a calabresa e o pepperoni utilizados nas receitas vêm da Premium Cinque, de São Paulo.

O cardápio reúne mais de 20 sabores, entre opções tradicionais e criações próprias.

Entre elas está a Alfredo’Ro Della Nonna, preparada com muçarela de búfala, presunto de Parma, rúcula, tomate-cereja e Parmigiano Reggiano. A lista de destaques também inclui as pizzas Pepperoni Speciali, Carbonara e Caprese Speciali.