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GASTRONOMIA

Pizzaria de Salvador conquista 2º lugar entre as melhores do Brasil

Forneria ficou atrás apenas de casa de São Paulo no ranking

Isabela Cardoso
Por
Pizza da Forneria Alfredo'Ro
Pizza da Forneria Alfredo'Ro - Foto: Leonardo Freire | Divulgação

Uma pizzaria de Salvador conquistou a segunda posição entre as melhores do Brasil no Top 100 Brazil 2026, ranking elaborado pela Best Pizza World. A Forneria Alfredo’Ro alcançou 944,40 pontos no Best Pizza Index e ficou atrás apenas da La Braceria Pizzaria, de São Paulo, que somou 955,20.

O resultado colocou a casa baiana à frente de pizzarias conhecidas nacionalmente, como Bráz Pizzaria, Padaria Carillo, Ferro e Farinha e Leggera Pizza Napoletana.

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Forneria Alfredo’Ro entra no Top 3 nacional

A classificação da Best Pizza World considera diferentes aspectos da experiência oferecida pelas pizzarias. Entre os critérios estão qualidade dos produtos, técnica, consistência, satisfação dos clientes, ambiente, reputação e custo-benefício.

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O Best Pizza Index também leva em conta relevância internacional e outras verificações realizadas pela plataforma independente dedicada à avaliação do setor.

Com a segunda colocação, a Forneria Alfredo’Ro passa a figurar entre as referências nacionais em pizza e amplia a presença da gastronomia de Salvador em um ranking de alcance internacional.

Massa leva 48 horas de fermentação

A pizzaria aposta em uma produção artesanal inspirada na tradição napolitana. A massa é preparada com farinha italiana 00 e passa por 48 horas de fermentação natural, característica que resulta em uma textura mais leve.

Os ingredientes também fazem parte da proposta da casa. A muçarela e a muçarela de búfala são fornecidas pela Almeida Prado, enquanto a calabresa e o pepperoni utilizados nas receitas vêm da Premium Cinque, de São Paulo.

O cardápio reúne mais de 20 sabores, entre opções tradicionais e criações próprias.

Entre elas está a Alfredo’Ro Della Nonna, preparada com muçarela de búfala, presunto de Parma, rúcula, tomate-cereja e Parmigiano Reggiano. A lista de destaques também inclui as pizzas Pepperoni Speciali, Carbonara e Caprese Speciali.

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gastronomia Pizza Salvador

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