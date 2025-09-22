Uma homenagem ao Dia da Banana: aprenda torta invertida fácil e deliciosa

Torta invertida de banana caramelizada - Foto: Divulgação

Ela está em quase todas as casas, nas lancheiras escolares, nos bolos de vó, nos pratos típicos e, mais recentemente, até nas criações da alta gastronomia. Sim, estamos falando dela: a banana, uma das frutas mais consumidas no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). A banana está entre os três alimentos mais produzidos globalmente, ao lado do arroz e do trigo.

No Brasil, seu status vai além do básico: ela é sabor, cultura e também memória. Por ser versátil, a banana vai bem crua, assada, frita, cozida, grelhada, batida e até caramelizada. Funciona com açúcar e canela, com bacon e queijo e também com curry.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a fruta está no café da manhã, no almoço e na sobremesa. A banana é um dos poucos ingredientes que consegue transitar facilmente entre o simples e o sofisticado. E para falar sobre esse esse verdadeiro tesouro tropical e que é celebrado mundialmente nessa segunda-feira, 22, o chef e gastrônomo Rafael Fraga, coordenador de Gastronomia da Prática, conversou exclusivamente com o Portal A TARDE e respondeu algumas perguntas. Confira:

Portal A TARDE: A banana é um ingrediente comum no dia a dia, mas também aparece em pratos sofisticados. Como transformar esse símbolo popular em estrela da alta gastronomia?

RAFAEL FRAGA: A banana tem uma doçura e textura muito particulares, que permitem brincar com contrastes e técnicas. Quando levamos esse ingrediente para a alta gastronomia, o segredo é trabalhar suas camadas de sabor – seja caramelizando, defumando, transformando em purês aveludados ou até em chips crocantes. A sofisticação vem justamente do contraste: usar a simplicidade de um ingrediente popular em combinações inusitadas, com elementos ácidos, salgados ou picantes, que revelam novas facetas da fruta.

PAT: Entre tantas variedades – prata, nanica, maçã, da terra – qual é a sua preferida para trabalhar e em quais tipos de receita ela brilha mais?

RF: Gosto muito da banana-da-terra. Ela tem firmeza, resistência ao calor e um sabor mais encorpado, quase amendoado, que permite aplicações incríveis em pratos salgados – desde um acompanhamento elegante para carnes até recheios sofisticados. Já em sobremesas, a banana-nanica é imbatível: macia, doce e aromática, perfeita para bolos, pudins e até sorvetes artesanais. Cada variedade tem sua identidade e o grande barato é saber explorar essas diferenças.

PAT: O que a banana ensina sobre a versatilidade da cozinha brasileira, já que aparece tanto em sobremesas quanto em pratos salgados?

RF: A banana mostra exatamente o espírito da cozinha brasileira: criatividade, diversidade e capacidade de transformar ingredientes acessíveis em pratos memoráveis. Ela vai da feira livre à mesa mais requintada, do café da manhã simples ao prato principal de um restaurante. É um ingrediente que dialoga com todas as camadas da nossa gastronomia, reforçando essa pluralidade que nos define.

PAT: A casca da banana começou a ganhar espaço em receitas sustentáveis. Você já testou ou recomendaria algum preparo com ela?

RF: Acredito que é uma tendência muito interessante. A casca, quando bem higienizada e preparada, tem fibras e um sabor que surpreende. Pode ser usada em refogados, em ensopados ou até como substituto da carne em recheios, como em “carne louca” de casca de banana. Além de sustentável, é uma forma de ampliar o repertório de usos da fruta e valorizar o alimento em sua totalidade.

PAT: Se tivesse que criar um prato “assinatura” para homenagear o Dia da Banana, o que colocaria nele?

RF: Eu criaria um prato que simbolizasse a dualidade doce e salgada da banana. Imaginaria um medalhão de filé mignon com purê de banana-da-terra defumada, finalizado com redução de vinho do Porto e chips de banana-prata crocantes para dar textura. Para fechar a experiência, uma mini sobremesa no mesmo prato: uma quenelle de sorvete artesanal de banana-nanica com calda toffee. Seria uma homenagem completa à versatilidade desse ingrediente tão brasileiro.

Ao fim do bate-papo com o PORTAL A TARDE o chef ainda deixou uma receita para lá de especial para você leitor.

Torta de Banana Invertida com Caramelo e massa de Bolo

Para o caramelo

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de manteiga (opcional, para dar brilho)

5 a 6 bananas maduras (tipo nanica), fatiadas no sentido do comprimento

Para a massa do bolo

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de óleo

1/2 xícara (chá) de leite

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto (opcional)

Modo de preparo

Caramelo

Derreta o açúcar em fogo médio até dourar.

Acrescente a água com cuidado e mexa até formar um caramelo liso.

Se quiser, adicione a manteiga para dar brilho.

Espalhe o caramelo no fundo de uma forma redonda média e disponha as fatias de banana por cima.

Massa

Bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro.

Adicione o óleo e o leite, misturando bem.

Peneire a farinha, o sal e o fermento e incorpore à mistura.

Se desejar, adicione canela à massa ou polvilhe sobre as bananas antes de despejar a massa.

Forno

Despeje a massa sobre as bananas caramelizadas.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até que um palito saia limpo.

Desenformar

Espere de 5 a 10 minutos e desenforme ainda morna, para que o caramelo escorra sobre as bananas.