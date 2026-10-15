A TARDE Educação completa 30 anos com atuação em toda a Bahia

Transformar a informação em ferramenta de aprendizagem e contribuir para a formação de leitores e cidadãos críticos. Esse é o propósito do A TARDE Educação, programa criado em 1996 que completa 30 anos de atuação em 2026. Ao longo dessa trajetória, a iniciativa ampliou sua presença na rede pública de ensino e desenvolveu projetos que aproximam a comunicação do cotidiano escolar. Hoje, o programa registra atuação nos 417 municípios baianos, com 493.680 estudantes impactados, 43.745 professores envolvidos e 2.003 escolas contempladas.

Segundo Andréa Silveira, gerente executiva do A TARDE Educação, a iniciativa nasceu da compreensão de que um veículo de comunicação pode ir além de informar e também contribuir para a formação educacional. Inicialmente, a proposta estava associada ao uso do jornal como ferramenta pedagógica. Com as mudanças das formas de acesso à informação, o programa ampliou suas metodologias e incorporou novas tecnologias. Atualmente, reúne ações de formação continuada de professores, produção de conteúdos educacionais, incentivo à leitura e à escrita, concursos culturais e recursos digitais de aprendizagem.

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“Mais do que acompanhar essas mudanças, buscamos fazer com que elas se traduzam em oportunidades para a educação. Nosso compromisso permanece o mesmo desde a origem: utilizar a força da comunicação para ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para uma educação pública cada vez mais significativa e transformadora”, destaca Andréa.

Ferramenta pedagógica

A utilização do jornal e dos conteúdos produzidos pelo Grupo A TARDE nas escolas busca também aproximar os estudantes de acontecimentos reais e de temas relacionados às comunidades em que vivem. A proposta é, acrescenta ela, estimular a leitura, a interpretação de textos, a argumentação, a escrita e o pensamento crítico, utilizando a informação como recurso interdisciplinar.

Andréa ressalta que a formação dos estudantes envolve ainda a capacidade de avaliar a qualidade das informações que recebem, especialmente diante do excesso de conteúdo e da circulação de notícias falsas. “Nosso propósito não é apenas formar leitores de notícias, mas formar cidadãos capazes de interpretar o mundo, construir suas próprias opiniões e participar conscientemente da sociedade”, afirma.

A atuação do programa é desenvolvida em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, secretarias municipais de Educação e outras instituições. Ao longo de sua trajetória, o A TARDE Educação recebeu reconhecimentos como a Menção Honrosa no Prêmio Viva Leitura e o World Young Reader Prize.

Protagonismo estudantil

Uma das principais iniciativas do programa é o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ), que incentiva os estudantes a observar a realidade, pesquisar temas de interesse e produzir conteúdos autorais. O objetivo é estimular a criatividade, a leitura crítica, a expressão de ideias e o protagonismo dos jovens.

“O Concurso Cultural Jovem Jornalista é uma das expressões mais bonitas do que acreditamos e construímos por meio do Programa A TARDE Educação”, afirma Andréa. “Sua proposta é colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem, não apenas como receptor de informações, mas como alguém que observa, investiga, interpreta e produz suas próprias narrativas.”

Na edição de 2026, o concurso teve como tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”. A escolha buscou valorizar as origens, as memórias, as referências culturais e os territórios dos participantes. “Uma das maiores riquezas desta edição foi justamente perceber que não existe uma única Bahia, mas muitas Bahias, contadas a partir dos olhares, das experiências e das vozes dos nossos estudantes”, diz a gerente.

Além do Concurso Cultural Jovem Jornalista, o A TARDE Educação desenvolve iniciativas voltadas a outras dimensões da formação cidadã. O Ecoinovar estimula reflexões e práticas relacionadas à sustentabilidade, à preservação ambiental e ao uso consciente dos recursos naturais. Já o Trânsito de Ideias trabalha a educação para o trânsito, incentivando a responsabilidade, o respeito à vida e a convivência segura.