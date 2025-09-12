Palacete Tira-Chapéu é símbolo da nova economia, diz presidente do LIDE Bahia

Presidente do LIDE Bahia, Mário Dantas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A escolha pelo Palacete Tira-Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, para ser sede do3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, foi elogiado pelo presidente do LIDE Bahia (Grupo de Líderes Empresariais), Mário Dantas.

"Isso mostra a questão de que é muito possível você desenvolver equipamentos comerciais e empresariais em centros históricos. A gente vê grandes exemplos disso em outras cidades do mundo, como Paris, Londres e Nova York, que têm centros históricos importantes e souberam fazer um desenvolvimento econômico de atividades nesses espaços", disse Dantas ao Grupo A TARDE nesta sexta-feira, 12.

O evento foi iniciado na última quinta-feira, 11, e encerra nesta sexta, 12. No ano passado, a edição aconteceu no Wish Hotel, localizado no bairro do Campo Grande, também na capital baiana.

Para Dantas, levar o evento ao Centro Histórico reforça o potencial da região como espaço para atividades econômicas e empresariais, em sintonia com grandes centros urbanos do mundo.

É exatamente o que esse Palacete faz: ele se torna um equipamento fundamental para que possamos realizar um evento como esse, que acaba também incentivando o turismo de negócios, parte importantíssima do turismo, inclusive para preencher a ocupação da cidade e da cadeia hoteleira no período de baixa estação Mário Dantas

O presidente do LIDE também falou sobre a importância do turismo para outras cadeias da cidade, como economia e geração de emprego.

“A indústria do turismo é uma indústria socialmente justa, que distribui renda na essência. Quando o turista vem, ganha o motorista de táxi, a baiana de acarajé, o ambulante, o vendedor da loja, o dono do hotel, o construtor, porque vai precisar construir mais equipamentos. Sem dúvida, é uma vocação da nossa cidade, do nosso estado e de todo o Nordeste”, disse.

Dantas também citou exemplos internacionais de transformação econômica a partir do turismo e reforçou o papel do congresso em valorizar o patrimônio histórico de Salvador.

“Quantos exemplos mundo afora a gente vê de cidades que mudaram sua economia ao abraçar a vocação turística? A República Dominicana, por exemplo, era um país absolutamente pobre e, quando viu a possibilidade de desenvolver complexos turísticos e hoteleiros, mudou sua realidade e colocou sua economia em outro patamar", disse.

Em seguida, ele conclui: "Um equipamento como esse mostra que podemos praticar atividade econômica em centros históricos sem ferir o patrimônio”.