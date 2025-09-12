Sustentabilidade é incógnita para empresas, diz diretor da Sebrae

Diretor-executivo da Sebrae, Jorge Khoury - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O diretor-executivo do Sebrae, Jorge Khoury,comentou nesta sexta-feira, 12, a importância do 3º Congresso de Direito e Sustentabilidade, organizado pelo IbradeS, que encerra hoje. O evento reuniu autoridades e juristas para discutir o tema.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Khoury considerou o tema sustentabilidade como uma "incógnita" para muitas empresas. Nesse sentido, ele diz acreditar que o congresso é um dos caminhos para contribuir no esclarecimento do assunto.

Tudo sobre Ibrades em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É necessário que as instituições tomem à frente com essa bandeira na mão. Eu fico muito feliz de poder ver isso aqui, na Bahia. Uma demonstração plausível daquilo que se fala e do respeito e da legalidade", iniciou o diretor da Sebrae.

Ele ainda complementou a sua fala: "Eu entendo que essa caverna da sustentabilidade é inevitável e, no entanto, a falta de um histórico sobre esse assunto faz com que as pessoas fiquem na dúvida: 'se devo fazer, como devo fazer, eu estou coberto ou não estou coberto?' Mas, não tenho dúvida nenhuma de que é questão de sobrevivência e de consciência com o meio ambiente".

Khoury também destacou que a sustentabilidade não se restringe apenas às grandes empresas e citou os micro e pequenos negócios como essenciais para a discussão do tema.

“Nós, do Sebrae, que trabalhamos com a micro e pequena empresa, temos uma outra dificuldade que é, na verdade, o pequeno. Com os grandes empresários, eles colocam porque veem que com a sustentabilidade terão um mercado maior e conseguirão ser mais competitivos", falou ele.

Em seguida, ele completou falando sobre os obstáculos: "Já o pequeno, quando vai a um evento como esse, tem dúvida, não sabe exatamente como fazer e o que fazer".

Como alternativa para superar o desafio, o diretor cita ações apresentadas pela Sebrae.

Nós instalamos lá no Parque da Cidade, o Sebrae Ecos, para as micro e pequenas empresas. Tem pessoas para orientar, no sentido de que ele perceba que também é responsável [pela sustentabilidade] Jorge Khoury - Diretor-executivo da Sebrae

Por fim, ele falou sobre os benefícios das empresas que adotam práticas sustentáveis.

“Além de estar dando uma contribuição à questão ambiental, ele vai poder também, quem sabe, até ter uma 'rendazinha' a mais. [...]. Esse rejeito pode ser amanhã um produto que possa ser a matéria-prima de uma outra ação e, inclusive, ganhar dinheiro dentro da ideia da economia circular”, concluiu.