Reynaldo Soares reforça papel do direito na preservação ambiental
Ministro do STJ discursou em encerramento do 3º Congresso de Direito e Sustentabilidade
Por Cássio Moreira
O ministro Reynaldo Soares, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enfatizou o papel do direito no debate sobre a preservação ambiental durante o encerramento da 3ª Edição do Congresso de Direito e Sustentabilidade, na noite desta sexta-feira, 12, no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.
"Um seminário sobre negócios e sustentabilidade não pode deixar de pensar na equidade intergeracional [...] Precisamos agora rever os conceitos de precaução", disse o magistrado.
O ministro do STJ também alertou para os desafios do cenário atual e os riscos de retrocesso.
"O panorama atual é assustador. O cenário de 2024 é complexo, com retrocessos alarmantes, reforçando a necessidade da tutela penal como resposta do Estado. Nossa atuação hoje é indispensável", afirmou.
Soares parabenizou a organização do congresso, reforçando a necessidade de eventos que promovam discussões sobre a sustentabilidade, garantindo que as futuras gerações também sejam incluídas na pauta.
