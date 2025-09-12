Menu
IBRADES
IBRADES

Reynaldo Soares reforça papel do direito na preservação ambiental

Ministro do STJ discursou em encerramento do 3º Congresso de Direito e Sustentabilidade

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/09/2025 - 19:59 h
Ministro do STJ, Reynaldo Soares
Ministro do STJ, Reynaldo Soares

O ministro Reynaldo Soares, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enfatizou o papel do direito no debate sobre a preservação ambiental durante o encerramento da 3ª Edição do Congresso de Direito e Sustentabilidade, na noite desta sexta-feira, 12, no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

"Um seminário sobre negócios e sustentabilidade não pode deixar de pensar na equidade intergeracional [...] Precisamos agora rever os conceitos de precaução", disse o magistrado.

Leia Também:

3º Congresso de Direito e Sustentabilidade encerra com debates sobre futuro da COP30
Palacete Tira-Chapéu é símbolo da nova economia, diz presidente do LIDE Bahia
Sustentabilidade é incógnita para empresas, diz diretor da Sebrae
Joazeiro revela como Bahia pode liderar transição energética no Brasil

"Cenário atual é assustador"

O ministro do STJ também alertou para os desafios do cenário atual e os riscos de retrocesso.

"O panorama atual é assustador. O cenário de 2024 é complexo, com retrocessos alarmantes, reforçando a necessidade da tutela penal como resposta do Estado. Nossa atuação hoje é indispensável", afirmou.

Soares parabenizou a organização do congresso, reforçando a necessidade de eventos que promovam discussões sobre a sustentabilidade, garantindo que as futuras gerações também sejam incluídas na pauta.

Ministro Reynaldo Soares durante discurso
Ministro Reynaldo Soares durante discurso | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

