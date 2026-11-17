A arquitetura contemporânea está cada vez mais voltada à criação de ambientes que unem sofisticação, conforto e personalidade.



Em Salvador, profissionais da área têm apostado em projetos que valorizam a identidade dos moradores, a funcionalidade e a escolha cuidadosa dos materiais. Essa perspectiva é compartilhada pelo Clube dos Arquitetos Trousseau Exclusivité, iniciativa que reúne especialistas em arquitetura e decoração de alto padrão.

Idealizado pela empresária Renata Andrade, o grupo busca aproximar profissionais do setor, promover troca de experiências e apresentar novidades do mercado. Entre as atividades está uma imersão realizada em São Paulo, em setembro, com visitas e experiências relacionadas ao universo da arquitetura e do design de interiores.

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Personalidade e conforto ganham espaço nos projetos

Entre os profissionais participantes está Daniel Bastos, que atua principalmente em projetos residenciais e interiores, com destaque para Beach Houses e Urban Houses. Para ele, a arquitetura tem influência direta na qualidade de vida e está presente em diferentes aspectos do cotidiano.



"A arquitetura é essencial e determinante na qualidade de vida de todo ser humano. Ela está em tudo", afirma.

Já Flávio Moura defende projetos que considerem não apenas a estética, mas também as histórias, os sentimentos e os hábitos de quem utiliza os ambientes. Com trabalhos residenciais, comerciais e corporativos, o arquiteto aposta em espaços contemporâneos e personalizados, combinando beleza, conforto e funcionalidade.

A arquiteta Laís Galvão também destaca a importância de respeitar a identidade dos moradores. Sua atuação em interiores e projetos residenciais valoriza materiais naturais, texturas, obras de arte e peças de design para criar ambientes acolhedores, contemporâneos e atemporais.

Organização também faz parte da arquitetura

A relação entre os espaços e a rotina doméstica é um dos pontos trabalhados por Vivi Said, responsável pela Vivi Organizer. A profissional desenvolveu o método de Governança no Lar, que propõe uma abordagem integrada da organização residencial.

A ideia é que os ambientes não sejam apenas visualmente agradáveis, mas também funcionais e adequados às necessidades de quem vive neles. A proposta considera a organização como parte da experiência de morar, com atenção aos detalhes e à rotina dos moradores.





Sofisticação está nos detalhes

Para Carol Gomes, a elegância de um projeto está relacionada à precisão das escolhas e à qualidade da execução. Com atuação em arquitetura residencial e design de interiores, a profissional valoriza composições equilibradas, materiais selecionados e propostas que resistam às mudanças de tendências.

"Para mim, sofisticação não está necessariamente no excesso, mas na precisão das escolhas", ressalta.

Apesar das diferentes abordagens, os profissionais compartilham uma mesma visão: a arquitetura precisa atender às necessidades de quem ocupa os espaços. A proposta é transformar residências em ambientes que combinem identidade, acolhimento, beleza e praticidade.