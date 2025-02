Imóveis do Minha Casa, Minha Vida terão varanda na Bahia

Primeiras unidades do Minha Casa, Minha Vida com varanda devem ser finalizadas neste ano - Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

O primeiro empreendimento do Minha Casa, Minha Vida com varanda está saindo do papel. Em Camaçari, na Bahia, o ministro das Cidades, Jader Filho, realizou uma visita técnica nesta segunda-feira, 10, para verificar o andamento das obras do Residencial Verdes Horizontes I e II, que devem ser finalizadas neste ano. Na mesma ocasião ainda foi assinada, para a cidade, a autorização de contratação de obras do Residencial Montenegro I e II, também pelo maior programa de habitação do Brasil.

Acompanhado do prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, da secretária de Habitação da Bahia, Jusmari Oliveira, e parlamentes do estado, o ministro percorreu o canteiro de obras que totaliza 384 unidades habitacionais, divididos em dois módulos. Além disso, no espaço de convívio coletivo serão incluídos bicicletário, biblioteca, centro comunitário, parque infantil, campo de futebol e academia a céu aberto. A novidade iniciada a partir deste residencial atende a uma solicitação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É o primeiro que está sendo feito com varanda. Segundo o ministro Jader Filho, o empreendimento também se destaca como o primeiro a ser construído após a retomada do programa. "Vocês não sabem o tamanho da minha alegria e da minha ansiedade de fazer hoje a primeira visita no Brasil de um empreendimento do novo Minha Casa, Minha Vida. Já fui em diversos empreendimentos, daquelas obras que estavam paralisadas quando chegamos ao Ministério das Cidades. Obras que vinham se arrastando há anos.”

O investimento no Residencial Verdes Horizontes I e II ocorreu por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do MCMV, no valor de R$ 65 milhões. A prefeitura de Camaçari entrou com a contrapartida de R$ 700 mil, que serão revestidos em obras de rede de energia. “Esse é o primeiro conjunto habitacional que o ministro visita aqui em Camaçari. Ele tem uma atuação muito importante como Ministro das Cidades e, sem dúvida, é um dos melhores da história do Brasil”, reforçou o prefeito da cidade baiana.

Ainda em Camaçari, os Residenciais Montenegro I e II também serão viabilizados pelo Minha Casa, Minha Vida, via FAR, ao investimento de R$ 58,75 milhões, totalizando 384 unidades habitacionais.