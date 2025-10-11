Primavera em casa: o segredo infalível dos arquitetos em 3 passos

Plantas e flores dão o tom da estação nas áreas internas e externas da casa - Foto: Thiago Reis / Arquivo pessoal

Com a chegada da primavera, a casa também pode acompanhar o clima de renovação e frescor. A estação é marcada pela valorização da luz natural, pelo uso de cores suaves combinadas a pontos vibrantes e pela presença de flores e plantas que transformam os espaços. Pequenas mudanças, como trocar cortinas pesadas por tecidos leves ou apostar em arranjos simples, já fazem diferença no dia a dia.

Além das cores e estampas inspiradas na natureza, materiais artesanais e fibras naturais têm ganhado força nos ambientes. Mantas de algodão, cestos de palha e objetos de cerâmica trazem aconchego e autenticidade, ao mesmo tempo em que reforçam o espírito sustentável. Essa combinação de leveza, praticidade e beleza traduz o espírito da primavera em casa.

A valorização da luz natural também aparece como um dos recursos mais poderosos para renovar os ambientes.

“A luz natural é um dos elementos mais poderosos para trazer vitalidade a um espaço. Nosso trabalho começa pelo estudo da orientação solar e da forma como a luz percorre a casa ao longo do dia. Assim, criamos aberturas, recortes e soluções de layout que não apenas iluminam, mas também realçam a identidade de cada ambiente. A primavera pede leveza — e a luz filtrada por brises, painéis de madeira ou tecidos naturais ajuda a criar essa atmosfera viva e acolhedora, sempre com a preocupação de valorizar o imóvel e ampliar o bem-estar de quem vive nele”, afirma o arquiteto Thiago Reis.

Para Thiago, trazer frescor aos ambientes não significa abrir mão da durabilidade. “Ao escolher cores claras e materiais de origem natural — como pedras, madeiras bem tratadas e tecidos de fibras nobres — conseguimos traduzir a leveza da primavera sem perder resistência. O segredo está em equilibrar estética e técnica, selecionando revestimentos que dialogam com a natureza e, ao mesmo tempo, resistem ao uso diário”.

Conforto e aconchego

Tecidos leves e artesanais também ajudam a reforçar a sensação de frescor característica da estação. Cortinas de linho, mantas de algodão e capas de almofadas em fibras naturais favorecem a entrada de luz e criam ambientes mais arejados. Além da estética, a textura desses materiais contribui para o conforto, transmitindo aconchego e acolhimento ao toque.

Outro recurso simples para renovar a casa é a presença de plantas. Vasos com flores naturais, jardins verticais ou pequenos arranjos em mesas e aparadores trazem vitalidade e aproximam os moradores da natureza. Para quem busca praticidade, as versões artificiais também cumprem um papel decorativo, garantindo a atmosfera verde sem a necessidade de manutenção constante.

As mudanças na decoração para a estação, no entanto, podem ser simples e focadas em elementos de fácil substituição. Para Anna Karenina, da Sensibilidade Arquitetura, a chave está em apostar em peças versáteis que renovam o ambiente sem grandes reformas. “Essa decoração da primavera seria mais nos objetos de detalhe, como uma capa de almofada, uma manta, uma roupa de cama, vasos e cortinas, elementos que a gente troca com certa facilidade”, explica.

A escolha de peças neutras como base também é uma das estratégias mais práticas para quem deseja adaptar a casa a diferentes estações sem grandes intervenções. “A pintura da parede neutra, o sofá neutro, o tapete neutro, a marcenaria neutra. Mas o vaso, a planta, o quadro, a almofada, tudo isso pode ter uma coloração. Então, passou a estação da primavera, chegou o verão, você pode trocar as capas das almofadas e os outros objetos decorativos”, orienta o arquiteto Flávio Souza.

Essa flexibilidade também se reflete nas paletas de cor, que podem transitar entre primavera e verão sem perder o frescor. “Na Bahia, de maneira geral, não temos uma estação tão demarcada, então a ideia é montar uma paleta que funcione para os dois períodos, com tons mais claros e menos saturados, como verde, azul ou rosa em versões suaves. No momento da primavera, entram os arranjos florais e capas de almofada estampadas; no verão, basta retirar esses elementos e manter a base leve”, acrescenta.

3 mudanças simples para adaptar sua casa à primavera

Trocar cortinas;

Usar arranjos;

Capas de almofada.

