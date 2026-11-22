“A perda na educação é silenciosa”. É assim que o diretor-presidente do Instituto Natura, David Saad, explica por que o país ainda não se mobiliza diante do que chama de “a mortalidade do futuro de uma geração”. A expressão define o Índice de Inclusão Educacional (IIE), criado por pesquisadores da Metas Sociais a pedido do Instituto. O indicador mede a parcela de jovens que conclui o Ensino Médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico: cerca de 15% no Brasil em 2023.

Já o IIE Legado estima qual será o IIE da geração que entra na escola, se as condições atuais da rede de ensino se mantiverem. Com base no Indicador Criança Alfabetizada (ICA) 2025, do MEC e do Inep, o Instituto e a Lupa Social desenvolveram um simulador que estima o efeito de chegar a 95% das crianças alfabetizadas na idade certa: na Bahia, o IIE Legado iria de 10,5% para 17,7%. Nesta entrevista, Saad fala ainda do livro Aprender com qualidade na idade certa (Fundação Santillana), que organizou e lançou em setembro deste ano. “Alfabetizar é uma condição necessária, mas não suficiente”, resume.

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No seu livro, o senhor lembra que ninguém precisa ser especialista para entender o que significa uma taxa alta de mortalidade infantil, e diz que o IIE mostra “a mortalidade do futuro de uma geração”. Por que a educação ainda não mobiliza com a mesma urgência?

A perda na educação é silenciosa. Qualquer pessoa entende que reduzir a mortalidade infantil significa menos crianças morrendo: o indicador já é o próprio objetivo. Na educação, a criança que não aprende continua na escola, e o prejuízo só aparece anos depois, quando o jovem abandona os estudos ou conclui sem ter aprendido o esperado. Há outras razões. Temos muitos dados, mas cada um ilumina apenas uma parte do sistema, sem uma visão do todo.

Outra razão é o tempo. A educação é um processo de valor adicionado, em que cada etapa se apoia na anterior, e os resultados do Ensino Médio têm relação com a alfabetização feita cerca de dez anos antes. Imagine se o Brasil tivesse uma taxa de mortalidade infantil de 80%. Seria uma tragédia imensa, que mobilizaria o país inteiro. Na educação, vivemos um desafio com alguma semelhança. Em 2023, o IIE do Brasil foi de cerca de 15%. Ou seja, aproximadamente 2,3 milhões de jovens daquela geração não foram incluídos educacionalmente. Este dado, como uma medida simples e completa, poderia gerar uma mobilização mais efetiva.

Na Bahia, 55% das crianças estão alfabetizadas ao fim do 2º ano, de acordo com o último ICA, contra 66% no Brasil. O que acontece, nas etapas seguintes, com uma criança que não aprende a ler e escrever?

Primeiramente, é preciso reconhecer avanços. O estado superou a meta do MEC para o estado em 2025, de 50%. Mas 55% ainda significa que quase metade das crianças baianas chega ao fim do 2º ano sem estar alfabetizada, e isso pesa sobre toda a trajetória escolar. Quando uma criança não é alfabetizada na idade certa, ela tem muito menos chances de estar entre os jovens que concluem o Ensino Médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico.

Os dados mostram esse efeito em cadeia. Um estudo da Lupa Social acompanhou as gerações nascidas em 2005 e 2006 desde a alfabetização, avaliada em 2014 pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), até o fim do Ensino Médio, avaliado pelo Saeb em 2023. Em todas as 27 unidades da federação, o IIE dessas gerações ficou abaixo do percentual de crianças alfabetizadas no início da trajetória. No Brasil, 33% das crianças dessas gerações estavam nos níveis mais altos de alfabetização da ANA em 2014; em 2023, o IIE foi de cerca de 15%. Ou seja, a alfabetização na idade certa é como se fosse um teto máximo onde o IIE pode chegar. Uma forma de reduzir as defasagens no restante da trajetória escolar seria a recomposição de aprendizagem. Esse é um trabalho importante e urgente, mas não substitui o enfrentamento do problema na origem.

Se a Bahia chegasse a 95% de crianças alfabetizadas, a parcela de uma geração que conclui o ensino médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico iria de 10,5% para 17,7%. Como o senhor interpreta esse número? Como esse número se reflete em ganhos para a Bahia?

Podemos interpretar esse número de duas formas. A primeira é o tamanho do ganho. Hoje, de cada cem crianças que entram na escola na Bahia, cerca de dez concluiriam o Ensino Médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico em Língua Portuguesa e Matemática, se as condições atuais da rede de ensino se mantiverem. Com 95% das crianças alfabetizadas, mesmo sem nenhuma outra melhoria na educação básica, estima-se que seriam quase 18. São 13.236 jovens a mais a cada geração.

Os efeitos aparecem quando as primeiras gerações alfabetizadas nesse novo patamar terminarem a educação básica, cerca de dez anos após a alfabetização, e se repetem a cada nova geração, desde que o patamar de 95% seja mantido. A segunda leitura é o “limite”. Mesmo nesse cenário, mais de oito em cada dez jovens ainda não concluiriam a escola nessa condição. O cenário de 95% é um exercício, não uma meta oficial, e mede o peso da alfabetização sozinha: a aprovação e a aprendizagem nos Anos Finais e no Ensino Médio ficam exatamente como estão hoje. Alfabetizar é uma condição necessária, mas não suficiente.

Mas, o que muda na vida desses jovens?

Concluir a escola aprendendo amplia as chances de seguir estudando, conseguir bons empregos e participar plenamente da sociedade. Não há uma estimativa desses efeitos especificamente para a Bahia ou outros estados, mas estudos nacionais ajudam a dimensioná-los. O relatório técnico da Metas Sociais para o Instituto Natura estima os efeitos de um avanço de 10 pontos percentuais no IIE de uma geração no Brasil: são 127 mil jovens a mais ingressando no ensino superior até os 21 anos, 154 mil pessoas a mais ocupadas aos 27 anos, 43 mil gestações a menos entre adolescentes de 15 a 17 anos.

Os estudos indicam ainda que cada avanço, mesmo de poucos pontos percentuais, já gera benefícios relevantes. Esses ganhos chegam primeiro aos jovens e, com o tempo, se estendem a toda a sociedade, em produtividade, renda e desenvolvimento para o estado. Há também uma dimensão fundamental, a da equidade. No Brasil, em 2023, 23% dos jovens brancos concluíram o Ensino Médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico; entre os jovens negros, foram 9,9%.

Se alfabetizar é necessário, mas não suficiente, o que a Bahia precisa fazer em cada etapa para que mais jovens concluam a escola aprendendo?

Há quatro políticas que, se avançarem, já mudariam muito o cenário do estado. Não que se deva fazer só isso, mas garantir o avanço delas já traria um impacto muito relevante. A primeira é a própria alfabetização. Fortalecer a política de alfabetização em regime de colaboração entre estado e municípios, com todas as suas iniciativas pedagógicas e de gestão, é básico. A alfabetização na idade certa é a pedra fundamental de todo o processo educacional. A segunda é o ensino integral, nos Anos Finais e no Ensino Médio. Já está comprovado que a implementação do tempo integral melhora a aprendizagem e o fluxo escolar. Quando bem implementado, o ensino integral catapulta os resultados no Saeb e nas taxas de aprovação, e os jovens ainda desenvolvem conhecimentos, competências e projetos de vida.

A terceira é a recomposição de aprendizagem. Um aluno que chega ao Ensino Médio sem ter aprendido o básico dos anos anteriores não vai virar a chave sozinho seguindo o currículo normal, porque a aula segue o conteúdo esperado para a idade dele, e não o nível em que ele realmente está. Nos Anos Finais e no Ensino Médio, a maioria dos alunos tem grande defasagem. Por isso, no curto prazo, a única maneira de ter melhorias relevantes nessas etapas é um forte processo de recomposição para todos, com priorização do currículo e inclusão da recomposição na própria grade curricular, complementado por soluções mais pontuais para quem tem uma defasagem ainda mais profunda.

Essa agenda se potencializa com a anterior: o tempo integral abre espaço para esse trabalho acontecer sem atropelar o conteúdo do ano, além de garantir mais tempo para planejamento e formação docente dentro da escola. A quarta é a agenda docente, com três frentes: formação inicial, desenvolvimento profissional e condições de trabalho e carreira para esses professores. Quem quer melhorar o IIE tem que priorizar essas agendas: fazer todo o resto, mas, para essas quatro políticas, ter metas claras, gente dedicada e um processo severo de acompanhamento.