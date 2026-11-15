“Por que esse crânio estava em Harvard?”, questiona Hannah Bellini

Após quatro anos de espera, chegou a Salvador o crânio atribuído a um suposto líder da Revolta dos Malês, segundo os registros da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A prestigiosa instituição de ensino manteve esses remanescentes ósseos sob seus domínios por mais de 150 anos, depois de recebê-lo das mãos de um diplomata americano que o teria contrabandeado.

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A solenidade de entrega à comunidade ocorreu na última quarta-feira, na Sala dos Conselhos da Reitoria da Ufba. Estudiosa da comunidade islâmica na Bahia e membro do grupo de trabalho Arákùnrin, que lutou para o repatriamento do crânio, a socióloga e antropóloga Hannah Bellini conversou com A TARDE e explica o que deve ser feito a partir de agora.

A comunidade islâmica baiana pretende realizar, finalmente, o ritual fúnebre muçulmano para o indivíduo iorubá cujo crânio retornou dos Estados Unidos. Já se sabe quando ocorrerá essa cerimônia?

O pedido tem essa dimensão ética de reparação espiritual. Esse direito ao ritual fúnebre que foi negado não só a escravizados africanos muçulmanos, mas a todos os milhões de africanos que aqui estavam. Tem essa dimensão, sim, de reparo espiritual. O pedido foi feito com essa dimensão ética. Seguindo a linha também de outras restituições de remanescentes ósseos da comunidade indígena que nos Estados Unidos acontece, sobretudo, com esse objetivo.

A gente tem duas dimensões aí. O pedido com o retorno e esse grupo de trabalho aqui. Se tudo der certo, se houver a comprovação genética, a intenção é sim realizar um ritual fúnebre islâmico e também dar a essa restituição uma dimensão reparatória, que seria a concessão, pelo Estado, pela prefeitura ou pelo governo, de um pequeno espaço para a realização de rituais fúnebres islâmicos, que hoje essa comunidade não possui.

Então, independentemente de qualquer coisa, o pedido em si tem duas dimensões importantes. Acentuar, dar visibilidade e reacender debates importantes da nossa memória histórica, pensar sobre a África pela perspectiva da contribuição africana no universo islâmico. E também pensar na questão das pesquisas científicas das universidades, da busca por conhecimento e do racismo científico.

Por que esse crânio estava em Harvard? As condições em que ele chega lá, e Harvard reconhece isso em relatório. A gente ficou sabendo da existência desse crânio por conta de um relatório que foi vazado em que Harvard reconhece o papel que teve na escravidão e no colonialismo.

E como as coleções, sobretudo na etnologia, antropologia e medicina foram construídas através dessas condições espúrias. É por isso também que eles devolvem, por esse movimento interno de decolonização de museus.

Falta conseguir um espaço para os rituais fúnebres...

A comunidade deseja isso. A concessão de um espaço para a realização de rituais fúnebres islâmicos e esse retorno oportuniza isso. Tanto reacender a memória, a relação entre africanos muçulmanos e a nossa história. E também a contribuição africana para o Islã.

Então, o ritual fúnebre citado ainda depende da construção de um lugar...

Precisa a adaptação de um lugar para a realização do ritual fúnebre. A gente ficou sabendo na semana passada. Nós ficamos quatro anos negociando. Foi enviada uma carta a Harvard em novembro de 2022, construída a partir desse argumento ético, que a comunidade gostaria de que esses remanescentes ósseos, que a documentação em Harvard sugere ser de um malê.

É importante também a gente sinalizar que até o momento nós estamos nos baseando na documentação histórica que consta em Harvard, uma documentação que descreve esse crânio como sendo de um indivíduo iorubá de origem nagô, que foi um dos líderes da Revolta dos Malês. Essa é a documentação que está em Harvard. O pedido se baseou na documentação que está em Harvard.

Tem um grupo na Ufba que acha importante o debate em torno do teste genético. Independente do resultado, o pedido teve a participação da comunidade islâmica baiana, teve esse suporte de pesquisadores da Ufba, como o professor João José Reis, que foi quem nos mobilizou. É uma grande referência da história dos malês.

O professor Bruno Veras, que é um historiador que trabalha na Universidade de Toronto, que trabalha com a história de como esse crânio foi parar lá, quem foi o ladrão. E o professor Carlos Silva Júnior, que trabalha com a história da escravidão transatlântica e memória negra na Bahia, que também integra o nosso grupo de trabalho, que se chama Arákùnrin, que significa irmão em iorubá, que é como o sheik faz referência a esse indivíduo. Então, a gente formou esse grupo de trabalho com a comunidade e com diferentes acadêmicos, cada um atuando em sua área específica.

O grupo foi formado logo que se soube da existência desse crânio?

Não. Um jornal estudantil da própria Harvard vazou um relatório interno por estar indignado com a lentidão na forma como a universidade estava lidando com esse processo de endereçar a participação deles nessas coleções espúrias que eles tinham.

E também porque havia remanescentes ósseos de milhares de indígenas lá, dezenove crânios africanos. Retorna esse para cá e um para o Rio de Janeiro. E aí o professor João José Reis foi notificado e entrou em contato comigo, sabendo que eu trabalho com a comunidade islâmica baiana.

Então, a gente montou esse grupo sem um nome. Ele foi formalizado posteriormente, quando Harvard falhou em precisar (a data de entrega do crânio). Inicialmente, eles foram postergando o máximo que eles puderam. Eles só levaram a sério, de fato, a demanda da comunidade quando o Itamaraty entrou, em 2024. Quando o grupo foi formalmente constituído.

Qual o tamanho da comunidade islâmica na Bahia?

Atualmente, há entre 400 e 500 membros, oficialmente. Extraoficialmente, há um pouco mais. Eles estão espalhados pela Bahia, mas abrigados mesmo no Centro Cultural Islâmico da Bahia são cerca de 400 membros. É uma comunidade imensamente diversa, 29 nacionalidades já estiveram no centro cultural.

É uma comunidade que tem imigrantes especialmente do continente africano e uma grande quantidade de convertidas e convertidos, uma incidência de conversão feminina muito grande no Brasil, para quem a referência malê é um elemento central. É uma das comunidades islâmicas mais negras do Brasil e a única cuja construção da identidade islâmica se deu a partir de uma genealogia africana.

O meu trabalho é um pouco construir de que forma essa comunidade pode ser entendida como uma comunidade descendente. Eu fui pela linha do processo de autoidentificação da comunidade, aspectos históricos da construção da comunidade.

Desde o início, ela foi liderada pelo Sheik Ahmad. Ele foi escolhido ad hoc pela formação teológica e por ser um malê, ele tem origem étnica iorubá. O malê é um muçulmano iorubá e ele é exatamente isso. E a constituição desse centro islâmico foi inspirada pela história dos malês, interpretada pelos africanos e pelos brasileiros. De uma forma geral, os membros dessa comunidade se veem como uma continuação da presença islâmica africana no estado. Eles se identificam como uma comunidade descendente em dimensões raciais, religiosas e políticas.

É possível dizer que à medida em que aumentou a pesquisa sobre a Revolta dos Malês e sobre a presença dos malês na Bahia cresceu o interesse a ponto de mulheres baianas se converterem ao islamismo?

O que eu posso dizer é que muitos muçulmanos baianos se convertem devido a uma genealogia africana. É difícil a gente falar em uma razão única para conversão. Mas certamente o interesse e o senso de que o Islã não é uma religião exógena, mas uma religião que compõe a nossa ancestralidade, diz respeito à história dos malês.

Afinal, são os africanos que trazem o Islã para o Brasil. A ideia de que dentre as nossas múltiplas ancestralidades, o Islã como uma prática africana, certamente, é importante na composição dessa comunidade.

Onde seria feito o exame de DNA do crânio?

Quem está à frente disso é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É a mesma Comissão da Verdade que trabalhou com os remanescentes ósseos de pessoas que foram torturadas e mortas durante a ditadura. E o crânio vai ficar no Instituto de Biologia da Ufba.

Mas as dimensões de memória relativas à importância dos malês e da cultura afro-muçulmana em nossa história, reacendidas pelo pedido de restituição, independem dos resultados de testes genéticos. Considerando que, neste caso, a identidade religiosa não pode ser dissociada de seu contexto sociopolítico nem da relevância histórica da religião islâmica e da Revolta dos Malês nos processos de resistência à escravidão, o retorno do indivíduo tem dimensões significativas não só para a comunidade islâmica, mas também para a comunidade negra de forma mais ampla.

A repatriação do crânio é importante também para robustecer os debates sobre a relação entre colonialismo e conhecimento, indissociáveis da desumanização de corpos negros, sobretudo no campo da etnologia e da medicina. O caso é ainda relevante para iluminar a virada na noção de patrimônio, e dialoga com demandas pela descolonização de museus, que colocam em xeque as formas de construção de coleções e seu repertório temático e ético.

São mais de 400 integrantes da comunidade islâmica na Bahia. Não existe ainda esse lugar apropriado para os rituais fúnebres segundo os preceitos do islamismo. Quando as pessoas morrem, como são os funerais?

A partir de negociações pontuais com a administração de cemitérios. Não é possível seguir estritamente. Todas as regras têm que se adequar às regras sanitárias mais amplas, que se aplicam à população mais amplamente.

Ninguém está pedindo nenhum tipo de exceção nesse sentido. Mas um espaço reservado e também um espaço para tratamento do corpo. Especificamente, cobrir com um pano branco e outras formas de tratamento, de oração.