Mercado Iaô reúne 100 empreendedores em edição especial no MAM

Em tempos de inteligência artificial ameaçando postos de trabalho e pondo em xeque a necessidade de contratação de humanos na indústria, nos serviços e no comércio, a economia criativa tem se mostrado uma alternativa viável para o presente e futuro.

Áreas que dependem da criatividade humana, como moda, gastronomia e artes são um contrapeso econômico às atividades de rotina em que computadores e robôs parecem inevitáveis.

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Tanto que, em um de seus primeiros pronunciamentos após a reeleição, o presidente Lula destacou a economia criativa como uma de suas prioridades para o seu quarto mandato, junto com a economia verde e a economia digital.

E a atual ministra da Cultura, Margareth Menezes, percebeu esse movimento anos antes, quando lançou na Ribeira, em Salvador, a Fábrica Cultural e logo depois o Mercado Iaô, que em 48 edições recebeu mais de 4.500 empreendedores e fez circular mais de R$ 10 milhões nesse período.

No próximo dia 22, acontece no Museu de Arte Moderna uma edição especial do Mercado Iaô, reunido cerca de 100 empreendedores e atrações culturais, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, 20, com foco na ancestralidade, uma vez que 80% dos empreendedores que passam pelo mercado são pretos ou pardos. Muitos deles vão buscar no universo negro a inspiração para os seus negócios.

Foi a demanda da vizinhança no bairro de Mussurunga, durante o período carnavalesco, que motivou Dona Evani Santos de Jesus, há 40 anos, a confeccionar e vender versões populares das elegantes tiaras que produzia para as noivas da elite soteropolitana, depois de ter prestado serviços a estilistas famosos, como Di Paula e Júlio César Habib.

"Eu tive a ideia de fazer tiaras diferentes, que eu quase não via aqui em Salvador. Comecei a fazer, foi agradando, e eu fiz tiaras afro e indígenas", resume a veterana empreendedora, que conta com o apoio da filha Christina Ferreira de Jesus na divulgação da produção.

Com o tempo, Dona Evani diversificou o leque de produtos, fazendo tiaras de diferentes motivos e tamanhos, flores de tecidos e outros adornos, que são vendidos não apenas para quem vai brincar o Carnaval, mas para as festas juninas e eventos privados. Durante quatro anos, por exemplo, Dona Evani confeccionou adereços para frequentadores da Quinta Profana, um "esquente" de Carnaval que acontece desde 2015.

O ano inteiro

Aos 83 anos, Dona Evani reduziu a intensidade da produção, mas como a demanda é grande, a empreendedora trabalha praticamente o ano inteiro no ateliê montado em sua casa. "Quando termina o Carnaval, eu já começo a produção para o São João", afirma Dona Evani.

Tímida, ela responde de forma lacônica sobre os benefícios de participar do Mercado Iaô. "Está dando certo", declara, provocando o sorriso e a intervenção de Chris. "Como filha, como cliente e como pessoa que observou de fora, eu digo que o Mercado Iaô abriu uma porta significativa para minha mãe", declara Chris, ao destacar o aumento da visibilidade do seu trabalho.

Aos 83 anos, Dona Evani diversificou o leque de produtos - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Foi no mercado que um cliente do interior de São Paulo passou a encomendar adornos para um evento anual em sua cidade. "Ele já entrou em contato conosco e fez o briefing do que vai querer este ano", conta Chris. Junto à visibilidade, veio também um orgulho da produção. "Foi a partir do mercado que minha mãe entendeu que o seu trabalho é uma arte que tem qualidade".

Moda masculina

Aos 54 anos, Reginaldo Santos sonha em abrir a própria loja de moda masculina com temática afro. Uma produção que veio da observação de que faltavam no mercado roupas "transadas" para homens negros.

Surgiu assim a marca Tom Forte, voltada ao público entre 30 e 70 anos. E o nome nada tem a ver com o apelido do empreendedor, é uma referência direta à tonalidade de sua pele.

Reginaldo, que virou Tom, aprendeu a costurar sozinho, ainda adolescente em Plataforma. O menino costumava encontrar com os vizinhos de sua idade para brincar e um dia descobriu que preferia passar um tempo diário com a mãe dos amigos, Dona Idália, observando-a na máquina de costura de pedal.

"Eu comecei a aprender a fazer as minhas próprias roupas", lembra o empreendedor. Com o tempo, Reinaldo se dedicou a estudar e fez cursos na Associação dos Moradores de Plataforma e em igrejas evangélicas.

"Eu era o único homem. As pessoas me olhavam assim, mas me respeitavam", lembra o empreendedor, que depois fez um curso de modelagem industrial no Senai Dendezeiros, onde se profissionalizou.

Reginaldo Santos criou a marca Tom Forte - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Dona Idália parou de costurar, mas os dois mantém a amizade. "Ela é uma fofa", derrete-se. E através dessa amizade Tom conheceu outra costureira, Dona Lúcia, que trabalhou no Projeto Axé e o colocou em contato com estilistas italianos.



A marca foi criada por ele aos 46 anos em 2018, dentro de seu próprio quarto. "Nasceu por dois motivos. Primeiro, a necessidade de eu me expressar como designer, como artista. E a segunda foi para preencher uma lacuna. Eu andava pelas feiras e não via roupas masculinas em tecidos planos. Uma roupa mais transada, elaborada", conta Tom, que vende sua produção em feiras e em algumas lojas da cidade.

Axé e dendê

Outra marca calcada na cultura afro-baiana, a Black Pim é comandada pela jornalista Iele Portugal e pelo seu marido, o designer Pablo Santos, criador do negócio. "Quando a gente decidiu casar, ele resolveu formalizar a marca para a gente ter um complemento de renda", explica Iele, realçando que ambos mantêm suas carreiras individuais paralelamente.

A Black Pim começou como uma marca de skate, mas com o tempo o negócio foi absorvendo questões raciais e aspectos das religiões de matriz africana. "A gente bebia na África, mas trazia aqui para a Bahia, com o axé e o dendê daqui", diz a empreendedora, que se somou ao negócio do parceiro em 2014.

Para Iele, o Mercado Iaô foi um divisor de águas na história da empresa. "A gente alcança muita visibilidade nos eventos do mercado", afirma a empresária, ressaltando que nessas ocasiões a marca chega a um público ao qual normalmente o casal não tem tanto acesso.

Além disso, Iele destaca a importância dos cursos e treinamentos que ela e o marido recebem e da divulgação a que têm direito por meio das fotografias oferecidas pela estrutura do mercado. "Todas as nossas fotografias profissionais foram feitas pelo Mercado Iaô", declara a empreendedora.

Iele recorda que, durante a pandemia de Covid-19, o mercado possibilitou que o casal gravasse vídeos para ajudar na comercialização de seus produtos. "O Mercado Iaô dá muito suporte para a gente em relação ao empreendedorismo", pondera a sócia da Black Pim.

Junto com o seu marido, ela sonha em um dia ter uma loja em um shopping de Salvador e também aponta um desejo individual. "Eu, em particular, gostaria de participar um dia de um desfile, de ter uma peça nossa na passarela", declara a empreendedora, enquanto revela que o companheiro por sua vez sonha em parcerias com grandes marcas.

Algo que, afinal, pode não estar tão distante. Em 2024, a Black Pim produziu camisetas e bolsas para o Afropunk Brasil, a versão nacional do maior evento mundial de cultura afro, que acontece anualmente em Salvador.

Paladar

O encanto para construir uma vida nova muitas vezes chega pelo paladar. E foi a vontade de montar o próprio cardápio que levou uma servidora pública a largar a estabilidade de 30 anos em um emprego para se tornar a chef T'Cris, da Trivial Gourmet.

"Eu estava com uma vontade enorme de parar de fazer o que eu estava fazendo. Apesar de toda a estabilidade, eu não queria continuar fazendo aquilo", testemunha a chef.

Entre a decisão de deixar o trabalho e a consumação da aposentadoria, foram quatro anos. Tempo que T'Cris aproveitou para estudar culinária, uma paixão despertada enquanto assistiu uma aula de gastronomia no Centro Universitário Estácio de Sá Bahia. "Eu me apaixonei pelo ambiente da cozinha e pelas possibilidades", afirma a chef.

Enquanto ainda trabalhava de dia, ela frequentou as aulas de gastronomia à noite. "Eu entendi que a comida era muito mais do que comer, era muito mais do que o alimento do corpo. Tem a ver com identidade, cultura, território".

Adepta do Candomblé, T'Cris decidiu levar a comida dos terreiros para a rua. Ou melhor, para um food truck. "Pense em uma mulher que sempre gostou muito de almoçar dentro das feiras...", estimula a chef, nascida no Subúrbio Ferroviário e frequentadora desde a infância da Feira de Periperi.

Caprichada

No final do curso de gastronomia, T-Cris foi estimulada pelos amigos a ganhar dinheiro com o seu novo hobby: "As pessoas começaram a dizer que eu precisava vender aquela comida que eu fazia", lembra a chef, que passou a fazer comida de rua com uma apresentação caprichada.

"Eu dizia que a minha criatividade vinha da escassez, porque em um terreiro de Candomblé tem muita gente para comer e pouca gente para contribuir com insumo".

Sobre criatividade gastronômica, a chef destaca que, normalmente, as pessoas se referem ao dendê quando mencionam comida baiana e esquecem dos sabores sertanejos. "E esse era um tipo de comida que eu gostava, que me fazia sentir realizada", aponta a chef.

Coordenador do Mercado Iaô, o assistente social Silas Santos lembra que essa iniciativa surgiu como um programa de sustentabilidade para os moradores da Península de Itapagipe e depois iniciou uma fase itinerante, alcançando o interior do estado.

"A Bahia tem um povo muito criativo. E essa criatividade vai desde o carro do cafezinho a um grande empreendedor que faz uma roupa artesanal", afirma Silas, que assinala o empenho do mercado em fazer com que os empreendedores que passam por ali desenvolvam produtos com identidade.

A edição especial do Mercado Iaô no próximo dia 22, das 10h às 21h, tem entrada gratuita e haverá apresentações do Cortejo Afro e da cantora Sued Nunes.