Coleção de selos sobre São Francisco vira livro beneficente na Bahia

Tudo começou com um mico-leão-dourado. Não o bicho, mas o selo, brasileiro, de 1976, que abriu a coleção de um menino de dez anos em Paramirim, no interior da Bahia.

Quase meio século depois, o menino é o cirurgião oncológico Miguel Brandão, a coleção ocupa 69 álbuns e agora virou livro. São Francisco vive – História nos selos da Coleção Miguel Brandão foi lançado na última quinta-feira, 12, no Pelourinho, em Salvador.

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A festa ocorreu na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, com uma efeméride importante: 2026 marca os 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

O que fisgou o garoto foi, primeiro, a beleza do selo. Depois, a curiosidade de saber o que aquele pedacinho de papel representava e aonde podia levá-lo. "Era como se fosse abrindo as portas do mundo, e isso fez com que eu continuasse colecionando ao longo das décadas", conta.

Aos 12 anos, Miguel já tinha escolhido um tema. A primeira peça da coleção dedicada ao santo foi São Francisco e os Pássaros, também emitida pelo Brasil em 1976.

A devoção nasceu em Seabra, onde ele conheceu o frei Justo Ventura, capuchinho italiano responsável por uma igreja toda de pedra, um hospital e o Educandário São Francisco de Assis, escola em que Miguel estudou da quinta à oitava série. Todo dia, antes das aulas, a turma cantava a Oração de São Francisco. "Isso foi me impactando", lembra.

Miguel mantém duas coleções: uma com todos os selos emitidos pelo Brasil e outra, temática, com selos do mundo inteiro sobre São Francisco. Esta segue a ordem do tempo, mas também se divide em capítulos, como as ordens franciscanas, os templos e a relação do santo com a hanseníase, a antiga lepra.

Como todo bom colecionador, ele sabe que a graça está na caça. "É como se você estivesse à procura de um diamante que tivesse que lapidar essa pedra", afirma. Hoje, a internet, os leilões e os congressos facilitam a busca. Ficou a saudade da feira filatélica que reunia colecionadores todos os sábados na sede dos Correios, na Pituba, em Salvador, e que acabou.

A coleção não para de crescer. "Ela é viva, dinâmica, porque a cada momento você incorpora novas peças", afirma. Neste ano, em que se completam 800 anos da morte de São Francisco, a Itália lançou selos em conjunto com San Marino, o Vaticano e a Ordem Soberana de Malta, e todos já ganharam lugar nos álbuns.

Montar um acervo assim dá trabalho, ele diz. Envolve consultar catálogos, livros, artigos e exposições, além de investigar as obras de arte reproduzidas nos selos. "É entrega, determinação, critério e cuidado", resume.

Para quem passa os dias em meio a pacientes com câncer, uma das áreas mais desgastantes da medicina, organizar os selos virou também um respiro. Pesquisar a história de cada peça é, nas palavras dele, "um momento de terapia". Relaxa e, de quebra, ensina.

A ideia de transformar o acervo em livro partiu do amigo advogado Rodrigo Accioli. Quando ele levou à casa de Miguel o editor André Portugal, da P55, a decisão estava tomada. O difícil foi escolher o que caberia em 400 páginas.

A saída veio de uma exposição. Em Boston, durante a mostra mundial de selos, filatelistas brasileiros sugeriram que ele apresentasse a coleção na Abrapex, encontro filatélico nacional realizado este ano em Ribeirão Preto. Miguel selecionou as peças mais importantes para uma apresentação de 60 páginas, que serviu de base para o livro.

A alegria mais pura

Para André Portugal, sócio da P55 Edição, a obra tem peso especial no ano dos 800 anos da morte de Francisco. “Os selos de Miguel são obras de arte e também revelam a história e a devoção ao santo”, diz.

Segundo André, este foi um dos projetos mais desafiadores da editora em mais de 24 anos, com mais de 400 páginas e mais de mil horas de trabalho. Para ele, a maior recompensa foi ver a emoção do autor ao abrir a primeira caixa de livros: “Senti a alegria mais pura de ver o sonho de Miguel realizado”.

O resultado reúne selos de diferentes países e épocas para contar a trajetória de São Francisco, apresentar templos e obras de arte ligados à sua história e percorrer o legado das ordens franciscanas. Com curadoria e textos explicativos, abre ao público peças raras de um acervo que até então era privado.

E não é só para folhear. "É um livro para ler", avisa. Cada capítulo conta a história do selo e, junto com ela, a de São Francisco, que, segundo Miguel, "é o santo que mais impactou a Igreja depois de Jesus Cristo". Para o autor, ele levou a Igreja dos castelos e conventos para os pobres e para o mundo. O que Francisco dizia há 800 anos sobre amar o próximo, a natureza, os animais e as outras religiões continua "tão atual e tão necessário".

Cuidado

Toda a renda das vendas vai para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), para o projeto do Day Hospital do Hospital Santo Antônio. A escolha tem a ver com o ofício do autor. Há três anos e meio, ele ajudou a fundar o ambulatório de oncologia cutânea da instituição, que atende muitos pacientes pobres com câncer de pele.

A escolha de destinar a renda à instituição dialoga diretamente com a missão das Osid, avalia a superintendente Maria Rita Pontes.

“A vida de São Francisco foi voltada para os mais necessitados e Santa Dulce dos Pobres fez da caridade a sua missão”, afirma. “Agora, a obra de Miguel Brandão eterniza a história de São Francisco, através de um livro de selos, que contribui, com o resultado da sua venda, para manter vivo o legado do Anjo Bom do Brasil”.

Para operá-los em prazo curto, a cada três meses é feito um mutirão, com dez salas de cirurgia e dez equipes de colegas e amigos convidados por ele. Passam por lá mais de 100 pacientes por edição.

No lançamento, os Correios também apresentam um selo personalizado que reproduz a capa do livro, o que fecha o ciclo: a coleção que nasceu de um selo agora tem um selo só seu. O retorno de tanta dedicação, diz Miguel, é "conhecimento, cultura e uma devoção cada vez maior a São Francisco de Assis".