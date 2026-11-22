Uma mensagem chega, outra notificação aparece, alguém publica uma foto, um grupo começa uma conversa. Ao longo do dia, são muitas interações. Estamos em contato com amigos, familiares, colegas e até pessoas que nunca encontramos pessoalmente. Mas, quando a tela se apaga, uma pergunta permanece: estamos realmente acompanhados?

O paradoxo de viver em uma sociedade permanentemente conectada é que a facilidade de comunicação não eliminou a solidão. Pelo contrário, o sentimento de isolamento ganhou dimensão de preocupação coletiva. Segundo dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis pessoas no mundo é afetada pela solidão. O problema não se resume à ausência de companhia física. Também diz respeito à qualidade dos vínculos, à possibilidade de ser escutado e à experiência de construir relações nas quais exista troca verdadeira.

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Para o filósofo Luciano Costa Santos, professor titular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a própria ideia de hiperconectividade aponta para uma multiplicação de contatos que nem sempre se convertem em encontro. “A própria ideia de ‘hiperconectividade’ sugere uma espécie de multiplicação acumulativa e indiferenciada de contatos virtuais que, em si mesma, parece incompatível com o autêntico encontro”, afirma.

Na dinâmica das plataformas, porém, essa disponibilidade pode ficar comprometida. A velocidade das interações e a possibilidade de interromper uma conversa a qualquer momento favorecem relações que dependem pouco da espera e da negociação. O outro está disponível, mas sob condições cada vez mais ajustadas às nossas conveniências.

Luciano observa que esse comportamento também revela uma dificuldade de lidar com a frustração e com a imprevisibilidade. “Já não aturo que o outro possa trazer incerteza às minhas crenças ou frustração aos meus interesses e desejos", explica. Para ele, construir vínculos profundos pressupõe justamente a disposição de sair do centro, aceitar que a relação não se organiza apenas em torno das nossas vontades e permitir que a convivência nos transforme.

Companhia

A psicóloga Aline Guerra chama atenção para uma distinção importante: a sensação de estar conectado não corresponde necessariamente à experiência de conexão. Nas interações virtuais, há troca de informações, imagens e mensagens, mas parte da experiência sensorial que compõe o encontro presencial fica de fora.

“A sensação de conexão é diferente da conexão real. Esse é o problema da virtualidade”, afirma. Para ela, a comunicação mediada por telas pode produzir uma impressão de proximidade, embora não envolva o corpo e os sentidos da mesma maneira que uma conversa presencial.

A presença de outra pessoa mobiliza muito mais do que palavras. O olhar, a expressão facial, o tom de voz, os gestos, os silêncios e até a percepção do ambiente participam da construção de intimidade. São elementos que ajudam a compreender o que o outro diz, mas também aquilo que não consegue expressar diretamente.

“Os nossos sentidos precisam estar todos implicados para que a gente esteja conectado ao momento presente, e a gente esteja conectado com a outra pessoa”, explica Aline. A profundidade de uma relação também depende de tempo. Conhecer alguém exige continuidade, disponibilidade e a possibilidade de compartilhar experiências que vão além de uma sequência de mensagens.

A preocupação se torna especialmente relevante quando se observa a relação das gerações mais jovens com a tecnologia. Para quem cresceu com smartphones e redes sociais, boa parte das experiências de sociabilidade passa por ambientes digitais. A exposição prolongada pode influenciar a própria compreensão do que significa estar próximo de alguém, sobretudo quando as interações presenciais perdem espaço na rotina.

Aline lembra que a relação da sociedade com esses dispositivos ainda é recente. Estamos aprendendo a identificar quando a tecnologia facilita a aproximação e quando passa a ocupar o lugar de experiências que exigem outro tipo de presença.

Miseravelmente

A psicanalista Antonia Damásio também questiona a promessa de companhia permanente oferecida pelas tecnologias. Na avaliação dela, as ferramentas digitais ampliaram as possibilidades de comunicação, mas não necessariamente entregaram relações afetivas mais saudáveis. “As redes de conexão instantânea chegaram, superaram a distância física, restringiram barreiras geográficas, e falharam miseravelmente na entrega de laços de afeto saudáveis e genuínos”, afirma.

Para compreender esse descompasso, é preciso olhar para o modo como a vida contemporânea passou a organizar o tempo, diz ela. A tecnologia prometia reduzir o esforço, facilitar tarefas e abrir espaço para o lazer, a criatividade e o fortalecimento dos afetos. Em muitos casos, entretanto, a conectividade permanente também ampliou a disponibilidade para o trabalho, a cobrança por produtividade e a sensação de que é preciso responder a tudo imediatamente.

A psicanalista chama atenção ainda para a lógica de exposição das redes sociais. A validação passa a ser associada a indicadores públicos, como curtidas, comentários e visualizações. “No mundo virtual, a validação do laço passa a depender do reconhecimento narcísico medido por métricas digitais", afirma. A busca por reconhecimento pode tornar a experiência digital mais centrada na apresentação de si do que na construção de uma relação.

Os algoritmos também participam dessa dinâmica ao oferecer conteúdos alinhados a preferências e comportamentos anteriores. Ao reduzir o contato com aquilo que contraria nossas expectativas, podem limitar o exercício de conviver com diferenças. O encontro com o outro, afinal, nem sempre é confortável. Exige escuta, negociação e disposição para rever certezas.

Antonia propõe recuperar, justamente, os intervalos que a comunicação instantânea tende a eliminar. “É na altercação com o imprevisível e o diferente que brota a densidade do encontro humano", conta.

Solitude

Se a solidão pode ser uma experiência dolorosa, estar só não precisa significar abandono. A distinção é importante para compreender por que a tentativa de preencher todos os momentos com estímulos e contatos nem sempre resolve o desconforto.

A psicanalista recorre ao conceito de capacidade de estar só, desenvolvido pelo pediatra e psicanalista Donald Winnicott. A ideia não é defender o isolamento, mas reconhecer que a possibilidade de permanecer na própria companhia, sem entrar em desespero diante do silêncio ou da ausência de outra pessoa, também faz parte do amadurecimento emocional. “É preciso se haver com a própria companhia”, afirma.

O filósofo Luciano Costa Santos também identifica duas dimensões nessa experiência. A solidão pode revelar um sofrimento ligado à dificuldade de encontrar sentido e pertencimento, mas o recolhimento voluntário pode abrir espaço para a reflexão e para a reconstrução de si. Em uma sociedade marcada pela cobrança por desempenho e consumo, conseguir interromper o fluxo de estímulos também pode ser uma forma de recuperar a própria disponibilidade para a vida.

Internet

As redes sociais não são, por si só, responsáveis pela solidão. Elas permitem manter relações à distância, encontrar comunidades de interesse, compartilhar experiências e estabelecer contatos que talvez não acontecessem de outra maneira. O desafio está em não confundir a quantidade de interações com a qualidade dos vínculos.

Na avaliação do especialista em redes sociais Gabriel Bomfim, sócio fundador do Grupo Bando, as plataformas podem ampliar a sensação de conexão, mas suas dinâmicas frequentemente privilegiam interações rápidas, exposição e validação por curtidas. "Quando a comparação e a busca por reconhecimento ocupam o lugar da troca, é possível estar socialmente ativo e, ainda assim, sentir-se sozinho", afirma.

O problema, portanto, não está em estar conectado, mas no espaço que as conexões digitais ocupam na vida e na forma como são construídas. "Uma conversa iniciada em uma rede pode se transformar em amizade, apoio e convivência", diz. "Para isso, precisa encontrar continuidade para além da tela".

Outra possibilidade é transformar o contato digital em convite para uma experiência compartilhada. Em vez de apenas acompanhar a publicação de alguém, iniciar uma conversa, propor um encontro ou fazer uma ligação. “É muito bom ouvir a voz de alguém que realmente está interessado em nos escutar”, afirma Antonia.

A proposta não é abandonar a tecnologia nem idealizar um passado sem telas. É recuperar a escolha sobre como e quando estar conectado, preservando espaço para relações que exigem tempo, disponibilidade e atenção. Afinal, a presença não se mede pelo número de notificações recebidas, mas pela qualidade da experiência compartilhada.