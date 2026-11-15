Fotografia política: como imagens influenciam campanhas e narrativas

Nos últimos meses, grande parte do País esteve mergulhado na política. Percebendo que o tema inclui uma das especialidades de atuação da fotografia, resolvi trazer nesta edição alguns aspectos sobre esta atividade.

É importante ressaltar que, mesmo com todas as transformações tecnológicas na comunicação, a fotografia continua sendo um meio essencial na construção da imagem pública de qualquer político, incorporada em suas rotinas comunicacionais.

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A consolidação das redes sociais e dos vídeos curtos não reduziu o interesse pela imagem estática, apenas modificou sua forma de consumo e difusão, abrindo, ainda, outras possibilidades de atuação na fotografia política.

Presenciamos, na última eleição, como a participação de políticos nas redes pode ajudar a definir o pleito. Em vista disso, conversei com Luis Capellão, fotógrafo e coordenador audiovisual da equipe de redes sociais da campanha do governador Jerônimo, e Manu Dias, à frente da Coordenação de Fotografia da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado da Bahia.

Luis Capellão acredita que as redes sociais modificaram significativamente o perfil das imagens na comunicação política: “A rede social é um lugar que as pessoas não estão para consumir política refinada. Elas estão para ver como é a vida das pessoas. Então, na rede do governador, quando a gente postava uma foto ou um vídeo, era o momento descontraído dele, em casa, justamente o momento que mais o humaniza. Estes eram os conteúdos que mais viralizaram e tiveram mais alcance”, afirma.



Um ponto importante nesta modalidade, segundo ele, é que as imagens têm que refletir o que realmente o político é. A tarefa do fotógrafo é observar para saber como é a pessoa e de que maneira ela se porta.

Há 4 anos na Bahia, Luis Capellão é carioca e se interessou pela fotografia política quando trabalhou no primeiro mandato de Talíria Petrone para Deputada Federal do Psol (RJ). Na recente eleição para governador no estado da Bahia, ele coordenou as equipes e também colocou a mão na massa e produziu algumas fotografias para a campanha.

Campanhas

Outro fotógrafo importante é o baiano Manu Dias, com uma larga experiência na área. A sua primeira campanha política oficial foi a do professor. Rômulo Almeida, candidato a vice-governador na chapa do MDB na primeira eleição depois de 25 anos de ditadura militar no Brasil.

Em seguida: Mário Kertész, para prefeito de Salvador, em 1985; Waldir Pires, para o governo da Bahia, em 1986; Roberto Muniz, para prefeito de Lauro de Freitas, em 1996; Jaques Wagner, para o governo da Bahia, em 2006 e 2010; e Rui Costa, para o governo da Bahia, em 2014.

Ao comparar as narrativas políticas visuais do passado com as atuais, Manu Dias diz perceber algumas transformações: “Mudou a tecnologia e mudaram as narrativas. Nessa última eleição vivenciamos um modelo ainda híbrido onde as imagens em movimento (óbvias) estão sendo utilizadas massivamente nos programas eleitorais e nas redes sociais que ganharam peso decisório através das análises e manipulações dos algoritmos. As fotos passaram a ser utilizadas na forma de carrossel, ou animadas com efeitos, filtros e transições, e ganham movimento através da inteligência artificial”.

Quanto aos elementos técnicos, o fotógrafo chama a atenção para a imposição do formato vertical de algumas plataformas, com a justificativa da organicidade, reproduzindo o gesto padronizado de como se pega o telefone celular.

Desta maneira se imprime um corte de conteúdo, reduzindo as laterais e ampliando muito as áreas do teto e do chão, ocasionando uma perda significativa da área de um fotograma de apenas 24 x 36 mm.

Quando perguntei sobre a inteligência artificial e a fotografia política, ele disse: "A manipulação de imagens faz parte do imaginário de mentes criativas, para o bem ou para o mal”. Manu Dias lembrou de Stalin que tentou reescrever a história alterando registros fotográficos oficiais, retirando opositores das imagens.

“Naquele tempo, as tecnologias mais avançadas eram a química para dissolver a prata metálica, ou recorte com tesoura depois de feita uma colagem que era fotografada novamente e várias cópias eram distribuídas substituindo a original, outras eram pintadas. Hoje, com a inteligência artificial, tudo ficou possível e questionável, não dá para você acreditar à primeira vista em mais nada. Tudo requer checagem de veracidade”, afirma o fotógrafo.

Pioneiros

A Rainha Victoria foi uma das primeiras personalidades públicas que tirou proveito político da fotografia. Desde o começo do seu reinado, ela se interessava pela fotografia, sendo frequentemente retratada junto à família.

Posteriormente, a rainha autorizou a publicação comercial de uma série de retratos seus em formato de cartão de visita, feitos pelo fotógrafo inglês John Jabez Edwin Mayall. As fotografias em tamanho reduzido e baratas, circularam em todo o reino estimulando o colecionismo, proporcionando que cidadãos comuns conhecessem sua majestade.

Várias vezes, a rainha Vitória associou sua autoimagem à intimidade doméstica. No sentido de se aproximar dos seus súditos, imagens com cenas particulares que revelavam emoção em importantes ocasiões familiares eram divulgadas.

Com a morte de seu marido, o príncipe Albert, a monarca passou a se vestir apenas de preto. O longo período do seu luto foi compartilhado pelas fotografias com toda a nação durante cerca de 40 anos, até a sua morte, transformando sua dor em uma experiência nacional.

Vanguarda

Outro exemplo histórico onde a fotografia teve um papel fundamental na propaganda política foi na antiga União Soviética. Artistas de vanguarda como Alexander Rodchenko, El Lissitzky e Gustav Klutsis, utilizaram a fotografia para elaborar uma iconografia de massa em prol do regime dito como comunista.

As imagens possuíam enquadramentos ousados, rompendo com ângulos tradicionais de captura, no nível dos olhos, e optando por abordagens geométricas que produziam ao observador a sensação de movimento. Foram experimentadas, também, outras possibilidades criativas para a fotografia, como montagens e colagens.

No período entre 1917 e a segunda metade dos anos 1920, o estilo fotográfico arrojado dos artistas implicou em um profundo engajamento ideológico que tornou indissociáveis a estética e a política.

Entretanto, com a ascensão de Josef Stalin ao poder, a arte passou a ser rigidamente dominada pelo estado. A utopia revolucionária soviética declinou para um controle totalitarista. Os artistas que não se enquadraram no conceito realista do socialismo foram censurados, perseguidos e até executados. O camponês, operários e líderes passaram a ser representados de maneira heroica, descartando qualquer experimentalismo ou subjetividade.

Em 1930, surgiu uma lei proibindo se fotografar livremente nas ruas, para tal propósito era necessário uma autorização oficial do Estado. Alexander Rodchenko sobreviveu ao regime autoritário e se moldou às encomendas estatais. Ele renunciou às suas convicções revolucionárias de transformar a fotografia numa ferramenta de crítica social, ensinando as pessoas a olharem a realidade por outras perspectivas.

El Lissitzky, por sua vez, colaborou com o governo se tornando influente na propaganda stalinista. Já Gustav Klutsis, um dos pioneiros da técnica de fotomontagem política, percebeu que a fotografia isolada não era suficiente para externar a complexidade das mudanças políticas da época. Ao reunir fotografias e tipografia com palavras e frases de impacto, a mensagem política era absorvida rapidamente por qualquer pessoa.

Contudo, ele teve um fim trágico, mesmo sendo membro do partido comunista – foi considerado um inimigo político do sistema vigente da época. Gustav Klutsis foi preso e executado por fuzilamento nos arredores de Moscou.

Concluindo, a construção de narrativas visuais, com imagens bem elaboradas podem simplificar discursos e moldar a percepção do eleitor de maneira imediata e emocional, produzindo empatia e confiança.

Assim, as escolhas estéticas e narrativas da fotografia política contemporânea ainda bebem na fonte do passado. A imagem política do presente não surgiu do nada; ela é atualizada e adaptada com base nos códigos visuais construídos ao longo de séculos de história da arte, da propaganda estatal e do fotojornalismo clássico.

*O conteúdo assinado e publicado na coluna Olhares não expressa, necessariamente, a opinião de A TARDE

**Doutora em Artes Visuais e professora de Fotografia na Escola de Belas Artes (Ufba)