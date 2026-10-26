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FUTURO DO TRABALHO

Ameaça da IA: quais profissionais correm risco de demissão do Airbnb?

Brian Chesky explica quais contratações são ameaçadas com o avanço da inteligência artificial

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
Brian Chesky explica quais contratações são ameaçadas com o avanço da inteligência artificial
Brian Chesky explica quais contratações são ameaçadas com o avanço da inteligência artificial - Foto: Reprodução/ Arbnb

A inteligência artificial deixou de ser promessa, se inseriu na rotina profissional e começa a levantar preocupações sobre o futuro do emprego, especialmente para quem está iniciando a carreira.

Brian Chesky, CEO do Airbnb, alerta que empresas podem reduzir a contratação para cargos de entrada à medida que ferramentas de IA passam a executar tarefas antes desempenhadas por trabalhadores.

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A preocupação é que funções tradicionalmente ocupadas por iniciantes deixem de servir como porta de entrada para o mercado de trabalho. Essas vagas permitem adquirir experiência prática e desenvolver competências necessárias para assumir posições de maior responsabilidade.

Quais atividades podem ser afetadas?

O impacto depende das tarefas executadas em cada profissão. Atividades repetitivas, processos padronizados e trabalhos que podem ser realizados por sistemas automatizados estão mais sujeitos a mudanças.

Em algumas empresas, a tecnologia pode reduzir a necessidade de determinadas funções; em outras, pode apenas modificar as responsabilidades dos trabalhadores.

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Isso não significa que todos os profissionais dessas áreas serão demitidos. A adoção da IA varia conforme o setor, a estrutura das empresas e o tipo de atividade desempenhada.

Pensamento crítico e comunicação ganham importância

Chesky também destaca habilidades como pensamento crítico, comunicação clara e resolução de problemas. Essas competências ajudam profissionais a avaliar informações produzidas pela IA, identificar falhas e tomar decisões que exigem interpretação e julgamento.

O desafio para as empresas, segundo a preocupação levantada pelo executivo, é incorporar a tecnologia sem comprometer a formação de novos talentos. Para quem está começando a carreira, a combinação entre conhecimento técnico e capacidade de análise pode ser importante em um mercado de trabalho em transformação.

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