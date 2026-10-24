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ORIENTE MÉDIO

Israel desloca cerca de 2 mil palestinos em Hebron

Operação militar israelense na Cisjordânia ocupada ocorreu depois de um ataque que matou soldados

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Operação israelense desloca 2 mil palestinos na Cisjordânia
Operação israelense desloca 2 mil palestinos na Cisjordânia - Foto: BASHAR TALEB / AFP

Cerca de 2 mil palestinos foram deslocados de suas casas em Hebron, na Cisjordânia ocupada, durante uma operação militar israelense. A ação ocorreu após um ataque que matou dois soldados de Israel, segundo informações divulgadas neste sábado, 24, pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

Em entrevista à emissora pública Kan, Katz confirmou que as forças militares continuam atuando na região. "Cerca de 2 mil pessoas foram deslocadas. Unidades selecionadas estão operando no local neste momento", afirmou.

O ministro também declarou que os moradores não poderão voltar às suas casas até que as forças israelenses concluam as ações relacionadas ao Hamas na cidade.

"Não será permitido que retornem ao seu bairro até que tenhamos terminado de lidar com todas as questões relacionadas ao Hamas em Hebron", acrescentou Katz.

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