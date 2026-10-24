Israel desloca cerca de 2 mil palestinos em Hebron

Cerca de 2 mil palestinos foram deslocados de suas casas em Hebron, na Cisjordânia ocupada, durante uma operação militar israelense. A ação ocorreu após um ataque que matou dois soldados de Israel, segundo informações divulgadas neste sábado, 24, pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz.



Em entrevista à emissora pública Kan, Katz confirmou que as forças militares continuam atuando na região. "Cerca de 2 mil pessoas foram deslocadas. Unidades selecionadas estão operando no local neste momento", afirmou.



O ministro também declarou que os moradores não poderão voltar às suas casas até que as forças israelenses concluam as ações relacionadas ao Hamas na cidade.



"Não será permitido que retornem ao seu bairro até que tenhamos terminado de lidar com todas as questões relacionadas ao Hamas em Hebron", acrescentou Katz.





Hebron fica na Cisjordânia, território ocupado por Israel

Hebron é a maior cidade da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. A operação militar amplia as consequências do ataque que deixou dois soldados israelenses mortos e provocou a retirada de milhares de moradores da área.