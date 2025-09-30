Ao infinito e além: foguete mais poderoso do mundo tem viagem marcada

Starship: maior foguete do mundo - Foto: Reprodução/SpaceX

O 11º teste de voo da Starship promete avançar ainda mais os limites do foguete da SpaceX, explorando novas manobras e dados cruciais para o futuro do Super Heavy.

Contagem regressiva: quando acontecerá o próximo lançamento?

Após o lançamento considerado “perfeito” em agosto, a SpaceX anunciou oficialmente a data do próximo teste: segunda-feira, 13 de outubro de 2025. A janela de lançamento abre às 20h15 (horário de Brasília), e você poderá acompanhar tudo ao vivo com o Olhar Digital.

Vale lembrar: o cronograma da empresa é flexível e pode sofrer alterações de última hora.

O que esperar do voo 11 da Starship?

Este novo lançamento vai além das projeções do teste anterior, trazendo foco em aprimoramentos do propulsor Super Heavy e no escudo térmico da nave superior.

A missão também inclui simulações de aproximação final ao local de lançamento, etapa fundamental para a reutilização completa do sistema.

O booster será o mesmo utilizado no voo 8, equipado com 24 motores Raptor já reutilizados. O destaque fica para a primeira experiência com uma queima de pouso inédita, planejada para a próxima geração do Super Heavy.

A sequência envolve 13 motores acionados no início, depois reduzidos para cinco durante a fase de desvio, e finalizando com três motores centrais para concluir a manobra.

Diferente dos testes anteriores, desta vez o propulsor não será recuperado na base: ele seguirá até um ponto de pouso no Golfo do México.

Novidades no estágio superior

No espaço, a Starship vai buscar vários objetivos, incluindo a versão dos simuladores Starlink em trajetória suborbital e o reacendimento de um Raptor sem compromisso. Para testar os limites do escudo térmico, a SpaceX removeu especificamente algumas placas em áreas vulneráveis, sem camadas de proteção secundária.

A fase final da missão envolve uma manobra de orientação dinâmica e testes de algoritmo de orientação subsônica, simulando o retorno ao local de lançamento, com a missão finalizando com queima de combustível e amerrissagem no Oceano Índico.

A jornada da Starship: altos, baixos e conquistas

Abril de 2023 : a nave explode ainda acoplada ao Super Heavy devido a falhas nos motores.

Novembro de 2023: separação do propulsor seguida de explosão; 17 ajustes necessários foram identificados.

Março de 2024: terceiro teste durou 50 minutos, um registro de alcance até então.

Junho de 2024: pousos bem-sucedidos no Oceano Índico (Starship) e no Golfo do México (Super Heavy).

Outubro de 2024: primeiro voo com manobra de ré e retorno controlado do booster ao local de lançamento.

Novembro de 2024: sucesso na reentrada e acionamento de motor no espaço.

Janeiro 2025: explosão durante o sétimo voo; problema identificado.

Março de 2025: oitavo voo falha após giro descontrolado do estágio superior.

Maio de 2025: nono voo interrompido por falhas gerais.