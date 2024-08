Apoiada pela maioria, Kamala Harris será candidata única do Democrata

Kamala Harris enfrentará Donald Trump, ex-presidente do país - Foto: Robyn Beck | AFP

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, será indicada como a única representante do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A candidatura de Harris será oficializada entre os dias 1º e 5 de agosto, em votação virtual.

Com apoio do presidente Joe Biden, Kamala já possui apoio de 99% dos delegados que afiançam o seu nome para concorrer à Casa Branca contra o candidato republicano Donald Trump, de acordo com informações do Comitê Nacional Democrata (CND).

Leia mais

>> Demorou, mas chegou: Obama e Michelle declaram apoio a Kamala Harris

Três outros partidos políticos também se inscreveram para participar do Comitê, no entanto, não obtiveram assinaturas necessárias para participar da votação virtual.

O anúncio da candidatura de Kamala vai ser na Convenção Nacional Democrata, que acontece no dia 19 de agosto, em Chicago. No mesmo dia, também será apresentado o vice da norte-americana.