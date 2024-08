Democratas antecipam nomeação de Kamala na disputa pela Casa Branca

Democratas afirmaram que o objetivo é nomear os candidatos presidenciais e vice-presidenciais até 7 de agosto - Foto: Logan Cyrus | AFP

O Partido Democrata antecipou a nomeação de Kamala Harris como candidata à presidência dos Estados Unidos. O ato estava programado para o dia 19 de agosto, mas foi antecipado para o dia 1º do mês. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 24.

Seguindo as novas normas aprovadas pelo painel de regras da Convenção Nacional Democrata, os candidatos têm até sábado à noite, 27, para declararem formalmente a candidatura e até terça-feira, 30, para encaminharem as assinaturas que validam os seus nomes.

Caso tudo se encaminhe para apenas Kamala pleitear a cadeira da Casa Branca, durante as convenções, seu nome será homologado no dia 1º. A fim de apoiar o nome da democrata, cinco pré-candidatos retiraram nome do pleito.

Os democratas afirmaram que o objetivo é nomear os candidatos presidenciais e vice-presidenciais até 7 de agosto, com o intuíto de evitar a possibilidade de brigas judiciais relativa ao acesso às cédulas em Ohio.