Em 1º comício, Kamala Harris chama Trump de “abusador”

Discurso foi feito em Wisconsin nesta terça-feira, 23 - Foto: X | @KamalaHarris

Almejando o posto de pré-candidata à presidência nos EUA, Kamala Harris endureceu o tom ao falar sobre o seu potencial adversário, o candidato republicano Donald Trump, durante discurso de campanha em Wisconsin nesta terça-feira, 23. Na oportunidade, a democrata classificou o ex-presidente como “abusador”.

“Antes de eu ser eleita vice-presidente, antes de eu ser eleita senadora, eu fui procuradora e lidei com predadores que abusam mulheres, empreendedores que abusam de consumidores e trapaceiros que quebram as regras para o seu próprio bem. Então, me escute quando eu digo: eu conheço o tipo de Donald Trump. Quando eu era uma procuradora recém chegada, eu me especializei em abusos sexuais e Donald Trump é um abusador”, disse a vice-presidente, em 1º comício.

Leia também

>> Saiba quem Kamala Harris poderá escolher como candidato à vice

>> House of Cards? Futuro das eleições dos EUA ainda pode ter reviravolta

Kamala é cotada como preferida para substituir Joe Biden, que desistiu de disputar à reeleição, no último domingo, 21. A vice-presidente conta com apoio do próprio Bidene já tem número de delegados suficientes para sua nomeação, conforme aponta o levantamento da Associated Press.

“Eu fui informada essa manhã que garantimos o número suficiente de delegados para garantir a nomeação pelo partido Democrata. Eu estou muito honrada e eu prometo a vocês que continuarei a unir nosso partido para que estejamos prontos para vencer em novembro”.