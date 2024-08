Cinco democratas desistem de concorrer presidência dos EUA

Nome do candidato democrata só deve ser oficializado no mês que vem - Foto: Logan Cyrus | AFP

A entrada de Kamala Harris, vice-presidente do Estados Unidos, no tabuleiro eleitoral do país eliminou cinco dos seus principais concorrentes na disputa pela Casa Branca. A desistência surge um dia após o anúncio da saída de Biden da corrida eleitoral.

Apesar da renúncia da candidatura de Biden à reeleição, o nome do candidato democrata só deve ser oficializado no mês que vem, durante a convenção do partido. Até o momento, Kamala é cotada como favorita para a função, e conta com apoio do próprio Biden.

Além dos governadores da Califórnia, Gavin Newsom, da Pensilvânia, Josh Shapiro, e do deputado por Minnesota Dean Philips, que anteciparam o apoio à Kamala, foi a vez agora de os governadores do Michigan, Gretchen Whitmer, e de Illinois, J. B. Pritzker, manifestarem sua desistência.



“Farei tudo ao meu poder para ajudar a eleger Kamala Harris como a 47ª presidente dos EUA”, disse Shapiro. “Com nossa democracia em jogo, ninguém é melhor para vencer a visão sombria de Trump que Kamala”, expressou Newsom.