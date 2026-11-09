Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

FIM DE UMA ERA

Após 50 anos de história, fábrica de papel fecha as portas e demite 160 pessoas

Crise na produção se agravou desde 2025, com suspensões e redução da jornada de trabalho

Brenda Roberta
Por
Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados
Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados - Foto: Reprodução/ noticias tornquist

Uma fábrica de papelão reciclado com mais de 50 anos de história encerrou as atividades em Tornquist, no sudoeste da província de Buenos Aires, na Argentina, e deixou cerca de 160 trabalhadores desempregados. O fechamento da Papelera del Sur foi comunicado pela direção da empresa a representantes sindicais, após meses de dificuldades financeiras e interrupções na produção.

A indústria era uma das principais fontes de emprego privado da cidade. Além dos funcionários diretos, o encerramento deve afetar fornecedores, transportadoras, prestadores de serviço e comerciantes que dependiam da movimentação econômica gerada pela fábrica.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações repassadas pela direção ao sindicato dos papeleiros, a operação deixou de ser rentável. Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados.

Leia Também:

ECONOMIA

Grande metalúrgica encerra produção em fábrica brasileira e ameaça milhares de empregos
Grande metalúrgica encerra produção em fábrica brasileira e ameaça milhares de empregos imagem

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Bahia mantém crescimento e gera mais de 9 mil empregos em setembro
Bahia mantém crescimento e gera mais de 9 mil empregos em setembro imagem

EMPREGOS & NEGÓCIOS

Nem o melhor currículo salva: os erros que zeram suas chances na entrevista de emprego
Nem o melhor currículo salva: os erros que zeram suas chances na entrevista de emprego imagem

Crise já afetava produção

A empresa enfrentava dificuldades desde 2025, quando adotou suspensões temporárias da produção e reduções na jornada de trabalho. Nos dias anteriores ao anúncio, a unidade interrompeu as atividades e colocou os funcionários em licença não remunerada.

De acordo com Gustavo Lanaro, secretário-geral do sindicato dos papeleiros, a empresa informou que pretende concluir o pagamento das indenizações e os acertos trabalhistas até o fim de novembro. Do total de trabalhadores afetados, cerca de 105 eram sindicalizados.

Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados
Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados - Foto: Reprodução/ noticias tornquist

O fechamento também provocou comoção entre os funcionários. Vídeos publicados nas redes sociais mostram trabalhadores emocionados ao comentar o fim das atividades da indústria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

CRISE desemprego fábrica trabalhador

Relacionadas

Mais lidas