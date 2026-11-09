Após 50 anos de história, fábrica de papel fecha as portas e demite 160 pessoas

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FIM DE UMA ERA

Uma fábrica de papelão reciclado com mais de 50 anos de história encerrou as atividades em Tornquist, no sudoeste da província de Buenos Aires, na Argentina, e deixou cerca de 160 trabalhadores desempregados. O fechamento da Papelera del Sur foi comunicado pela direção da empresa a representantes sindicais, após meses de dificuldades financeiras e interrupções na produção.

A indústria era uma das principais fontes de emprego privado da cidade. Além dos funcionários diretos, o encerramento deve afetar fornecedores, transportadoras, prestadores de serviço e comerciantes que dependiam da movimentação econômica gerada pela fábrica.

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Segundo informações repassadas pela direção ao sindicato dos papeleiros, a operação deixou de ser rentável. Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados.

Crise já afetava produção

A empresa enfrentava dificuldades desde 2025, quando adotou suspensões temporárias da produção e reduções na jornada de trabalho. Nos dias anteriores ao anúncio, a unidade interrompeu as atividades e colocou os funcionários em licença não remunerada.

De acordo com Gustavo Lanaro, secretário-geral do sindicato dos papeleiros, a empresa informou que pretende concluir o pagamento das indenizações e os acertos trabalhistas até o fim de novembro. Do total de trabalhadores afetados, cerca de 105 eram sindicalizados.

Entre os motivos apontados estão o maquinário antigo, os custos de manutenção e a concorrência com produtos importados - Foto: Reprodução/ noticias tornquist

O fechamento também provocou comoção entre os funcionários. Vídeos publicados nas redes sociais mostram trabalhadores emocionados ao comentar o fim das atividades da indústria.