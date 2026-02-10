Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Após bronze, medalhista olímpico chora e confessa traição ao vivo

Norueguês Sturla Holm Lægreid desabafa sobre erro com "amor da sua vida"

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/02/2026 - 18:11 h

O atleta norueguês Sturla Holm Lægreid
O atleta norueguês Sturla Holm Lægreid -

O clima de celebração nos Jogos Olímpicos de Inverno, na Itália, deu lugar a um desabafo pessoal inesperado nesta terça-feira, 10. Logo após conquistar a medalha de bronze, o atleta norueguês Sturla Holm Lægreid fez uma confissão ao vivo na TV: ele traiu a namorada, a quem descreveu como o "amor de sua vida".

Em lágrimas, o jovem de 28 anos interrompeu o protocolo da vitória na prova individual de biatlo durante entrevista à emissora norueguesa NRK. "Há seis meses, conheci a pessoa mais linda e gentil do mundo. E há três meses cometi o meu maior erro e a traí", lamentou o medalhista olímpico.

Lægreid revelou que a traição foi confessada à parceira apenas uma semana antes da competição, o que transformou os dias de preparação para a prova na "pior semana de sua vida".

O atleta comparou o relacionamento perdido com a glória esportiva que acabara de alcançar. "Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida… Só tenho olhos para ela. Gostaria de poder compartilhar isso com ela", desabafou.

Estratégia para reconquistar o amor

O biatleta admitiu que decidiu tornar o caso público na noite anterior à corrida, encarando a declaração como uma tentativa desesperada de perdão. Ele descreveu a exposição como uma "bomba nuclear" para tentar sensibilizar a namorada.

"Espero que isso talvez a faça perceber o quanto eu a amo. Não tenho nada a perder", afirmou.

Apesar da exposição pública, o atleta olímpico se recusou a revelar a identidade da ex-parceira, alegando respeito à privacidade dela.

Tags:

esportes famosos olimpiadas

x