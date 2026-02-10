Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Planta usada há séculos pode ser a nova esperança contra a calvície

Revisão científica sugere que raiz da medicina tradicional chinesa atua em múlticos mecanismos ligados ao crescimento capilar

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/02/2026 - 16:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estudo analisa planta milenar usada na China
Estudo analisa planta milenar usada na China -

A medicina tradicional chinesa, praticada há milhares de anos com o uso de ervas e terapias naturais, voltou a chamar a atenção da ciência moderna. Um estudo publicado em dezembro no Journal of Holistic Integrative Pharmacy indica que uma planta amplamente utilizada nesse sistema pode ter propriedades relevantes no tratamento da calvície.

A análise se concentrou na raiz Polygonum multiflorum, conhecida na China como He Shou Wu, tradicionalmente associada à saúde capilar e usada, há séculos, em casos de queda de cabelo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como a planta se relaciona com a calvície

A revisão científica avaliou pesquisas anteriores sobre o uso da raiz no tratamento da alopecia androgenética — forma mais comum de calvície, caracterizada pelo afinamento progressivo dos fios. A condição pode atingir homens e mulheres e está ligada a fatores hormonais e genéticos.

Segundo dados citados pelos pesquisadores da Universidade Farmacêutica de Guangdong, cerca de 21,3% dos homens e 6% das mulheres na China convivem com o problema, que tem aparecido cada vez mais cedo.

Leia Também:

R$ 250 milhões em cocaína: brasileiros são presos com droga em barco
SpaceX, empresa de Elon Musk, quer construir cidade na Lua até 2036
Escândalo Milei: Ex-diretor é acusado de propina e desvio em agência extinta
Acordo com a China pode ampliar produção de vacinas no Brasil; entenda

Limitações dos tratamentos atuais

Hoje, os tratamentos mais populares contra a calvície, como minoxidil e finasterida, costumam agir em apenas um mecanismo do processo e podem causar efeitos colaterais. Esse cenário tem levado parte dos pacientes a buscar alternativas, incluindo terapias complementares e naturais.

Foi nesse contexto que os pesquisadores analisaram compostos presentes no Polygonum multiflorum, como TSG e emodina, e seus possíveis efeitos no ciclo de crescimento dos fios.

Ação em diferentes frentes

De acordo com a revisão, essas substâncias podem atuar simultaneamente em vários processos relacionados à saúde capilar. Entre os efeitos observados nos estudos analisados estão:

  • Redução da atividade do hormônio DHT, associado à queda e ao afinamento dos fios;
  • Proteção das células do folículo capilar, prolongando a fase de crescimento do cabelo;
  • Ativação de vias biológicas ligadas à formação de novos fios, como Wnt e Shh;
  • Melhora da circulação sanguínea no couro cabeludo, facilitando a chegada de oxigênio e nutrientes.

Esse efeito multifatorial diferencia a planta dos medicamentos convencionais, que geralmente atuam de forma mais restrita.

Potencial promissor, mas com cautela

Apesar dos resultados animadores, os autores ressaltam que a maior parte das evidências ainda vem de estudos laboratoriais e experimentais. Até o momento, não há grandes ensaios clínicos em humanos que comprovem a eficácia e a segurança do uso da planta.

A revisão conclui que o Polygonum multiflorum pode servir como base para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a calvície, justamente por atuar em diferentes mecanismos ao mesmo tempo. No entanto, os pesquisadores reforçam que ainda são necessários estudos clínicos bem controlados para definir doses seguras, benefícios reais e possíveis riscos.

Por enquanto, nenhuma recomendação clínica definitiva é indicada, e o uso de produtos à base da planta deve ser avaliado com cuidado, especialmente devido à possibilidade de efeitos adversos e interações medicamentosas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cuidados estéticos mundo Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estudo analisa planta milenar usada na China
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Estudo analisa planta milenar usada na China
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Estudo analisa planta milenar usada na China
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Estudo analisa planta milenar usada na China
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x