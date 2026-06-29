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Ataque a tiros em espaço da Copa do Mundo deixa um morto

Crime aconteceu na madrugada nesta segunda-feira, 29

Cássio Moreira
Por
Vítima foi morta a tiros em fan zone da Copa
Vítima foi morta a tiros em fan zone da Copa - Foto: Divulgação | AFP

Uma pessoa foi morta em um ataque a tiros na fan zone montada para os jogos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, em San Jose, na Califórnia, na madrugada desta segunda-feira, 29. A informação foi confirmada por autoridades locais.

Segundo as primeiras informações, uma outra pessoa ficou ferida, sendo levada para um hospital em situação delicada. No momento do ataque, não havia transmissão de partida. O gênero da vítima não foi divulgado pela polícia.

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"Uma vítima foi declarada morta no local. A segunda foi levada a um hospital da região com ferimentos que colocam sua vida em risco", afirmou a polícia de San Jose.

Caso sob investigação

O crime será investigado como homicídio. Logo após o ocorrido, a polícia interditou as ruas da região da fan zone.

"Este caso está sendo investigado como homicídio. Diversas ruas ao redor da área estão interditadas", pontuou a polícia em publicação nas redes sociais.

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