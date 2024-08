Avião de Trump apresenta problemas técnicos em Montana

O avião que transportava o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano) sofreu um problema técnico nesta sexta-feira, 9, durante viagem ao Estado de Montana. Os detalhes sobre a falha mecânica do voo de Trump ainda não foram divulgados.

Apesar do susto, Trump pousou em segurança na cidade de Billings, após a mudança de rota. A informação foi confirmada pela equipe do aeroporto, segundo o Daily Mail.

O ex-presidente do país fará um comício no campus da Universidade Estadual de Bozeman, às 20h do horário local (às 23h no horário de Brasília).

Ao pousar, Trump falou sobre a beleza de Montana. “Acabei de pousar em um lindo lugar, Montana, foi tão bonito voar sobre o Estado”, disse, sem citar o incidente.

