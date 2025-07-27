Avião nos EUA é evacuado após incêndio nos freios

Avião da American Airlines no Aeroporto de Miami, EUA (ilustração) - Foto: DANIEL SLIM | AFP

Os passageiros de um voo comercial da American Airlines, que realizaria uma rota doméstica nos Estados Unidos, foram retirados de forma emergencial devido a um incêndio nos freios da aeronave quando estava prestes a decolar, informou a companhia aérea.

O Boeing 737 Max 8 partiria de Denver para Miami no sábado, mas "teve um problema mecânico" quando acelerava para decolar do Aeroporto Internacional de Denver, indicou a empresa à AFP. Os 173 passageiros e seis tripulantes "desembarcaram de forma segura".

Um passageiro que sofreu um ferimento leve foi levado a um hospital para avaliação, informou.

O estouro dos pneus e a desaceleração da aeronave durante a frenagem causaram um incêndio isolado nos freios, que foi extinguido pelos bombeiros da cidade, segundo a companhia aérea.

Vídeos publicados nas redes sociais e reproduzidos pela imprensa local mostraram os passageiros saindo rapidamente do avião por um escorregador de emergência, enquanto a fumaça saía pela parte traseira da aeronave.

A agência reguladora de aviação dos EUA, FAA, que investiga o ocorrido, indicou em um comunicado que a tripulação do Boeing 737 MAX 8 "relatou um possível incidente no trem de pouso durante a decolagem" por volta das 14h45 locais de sábado.

O episódio reacende a crescente preocupação com a segurança aérea nos Estados Unidos.

Dois dias antes, um avião da Southwest Airlines, com destino a Las Vegas, teve que descer abruptamente vários metros para evitar uma colisão com outra aeronave, causando pânico entre os passageiros. Dois membros da tripulação ficaram feridos.

Em janeiro, o choque entre um avião comercial e um helicóptero militar matou 67 pessoas quando se aproximavam do aeroporto Ronald Reagan, perto de Washington.