MUNDO

Avião nos EUA é evacuado após incêndio nos freios

A bordo da aeronave tinham 173 passageiros e seis tripulantes

Por AFP

27/07/2025 - 11:10 h
Avião da American Airlines no Aeroporto de Miami, EUA (ilustração)
Os passageiros de um voo comercial da American Airlines, que realizaria uma rota doméstica nos Estados Unidos, foram retirados de forma emergencial devido a um incêndio nos freios da aeronave quando estava prestes a decolar, informou a companhia aérea.

O Boeing 737 Max 8 partiria de Denver para Miami no sábado, mas "teve um problema mecânico" quando acelerava para decolar do Aeroporto Internacional de Denver, indicou a empresa à AFP. Os 173 passageiros e seis tripulantes "desembarcaram de forma segura".

Um passageiro que sofreu um ferimento leve foi levado a um hospital para avaliação, informou.

Homem é preso suspeito de esfaquear ao menos 11 pessoas
Senadores brasileiros chegam aos EUA para tentar negociar tarifaço
Influencer confunde cisto com espinha e fica com o rosto desfigurado
Ataque 'terrorista' no Irã deixa pelo menos seis mortos

O estouro dos pneus e a desaceleração da aeronave durante a frenagem causaram um incêndio isolado nos freios, que foi extinguido pelos bombeiros da cidade, segundo a companhia aérea.

Vídeos publicados nas redes sociais e reproduzidos pela imprensa local mostraram os passageiros saindo rapidamente do avião por um escorregador de emergência, enquanto a fumaça saía pela parte traseira da aeronave.

A agência reguladora de aviação dos EUA, FAA, que investiga o ocorrido, indicou em um comunicado que a tripulação do Boeing 737 MAX 8 "relatou um possível incidente no trem de pouso durante a decolagem" por volta das 14h45 locais de sábado.

O episódio reacende a crescente preocupação com a segurança aérea nos Estados Unidos.

Dois dias antes, um avião da Southwest Airlines, com destino a Las Vegas, teve que descer abruptamente vários metros para evitar uma colisão com outra aeronave, causando pânico entre os passageiros. Dois membros da tripulação ficaram feridos.

Em janeiro, o choque entre um avião comercial e um helicóptero militar matou 67 pessoas quando se aproximavam do aeroporto Ronald Reagan, perto de Washington.

