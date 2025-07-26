Influencer confunde cisto com espinha e fica com o rosto desfigurado

Morador de Melbourne, Kai Davidson, percebeu um pequeno caroço ao lado do nariz no fim de 2024 - Foto: Reprodução/TikTok

Um influencer australiano de 27 anos precisou ser internado para uma cirurgia de emergência depois de descobrir que o que parecia ser uma espinha comum em seu rosto era, na verdade, um cisto infeccionado.

Morador de Melbourne, Kai Davidson, percebeu um pequeno caroço ao lado do nariz no fim de 2024. Por quase nove meses, acreditou que se tratava apenas de uma espinha que sumiria sozinha. No entanto, o tempo passou e a lesão permaneceu estável, sem sinais de melhora ou crescimento.

Orientação médica

Após o período, ele decidiu procurar orientação médica. O diagnóstico foi de cisto, mas, como o caroço ainda era discreto, Kai optou por não removê-lo imediatamente.

A situação se agravou em junho de 2025, quando o cisto começou a crescer rapidamente e ficou visivelmente infeccionado. De volta ao consultório, recebeu a indicação de cirurgia, mas precisou iniciar o tratamento com antibióticos antes do procedimento.

Segundo ele, o inchaço se intensificou a ponto de deformar a região do rosto e afetar o olho. “Parecia que dobrava de tamanho a cada dia”, relatou.

Dias depois, ele foi operado. No entanto, devido à infecção, os médicos não conseguiram fechar totalmente o ferimento, que precisou ser deixado aberto. Uma segunda cirurgia foi feita no dia seguinte para retirar os resíduos da infecção e fechar a incisão adequadamente.

Após alguns dias internado, ele recebeu alta e relatou estar se recuperando bem. Apesar da melhora, reconhece que ficará com uma cicatriz visível na parte superior do rosto. “Vou carregar essa marca acima do olho para sempre, mas não tenho muito do que reclamar”, completou.