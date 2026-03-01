MUNDO
Brasil ficou de fora? Papa Leão anuncia viagens para 2026
Vaticano divulga agenda internacional de 2026; Brasil não aparece entre os destinos confirmados
Por Iarla Queiroz
O Vaticano divulgou o calendário internacional do Papa Leão XIV para 2026 e o Brasil não aparece entre os compromissos confirmados. A agenda prevê viagens à África, além de compromissos na Europa, mas, por enquanto, o país ficou fora da lista oficial.
Giro pela África
A principal missão internacional do ano será no continente africano, onde a Igreja Católica registra crescimento expressivo no número de fiéis. Entre 13 e 23 de abril, o pontífice passará por quatro países:
- Argelia
- Angola
- Guine Equatorial
- Camaroes
Durante a visita, a expectativa é que Leão XIV aborde temas ligados ao desenvolvimento econômico, mantenha diálogo com lideranças locais e incentive a aproximação entre cristãos e muçulmanos.
Na Argélia, de maioria muçulmana sunita e com minoria cristã, o papa visitará Argel e Annaba, cidade associada a Santo Agostinho, referência espiritual da ordem religiosa à qual pertence. Será a primeira vez que um papa visita o país.
Visita histórica a Mônaco
Antes da viagem à África, o pontífice fará uma parada no Monaco, em 28 de março. A passagem marcará a primeira visita de um papa moderno ao microestado, onde o catolicismo é religião oficial e a maioria da população se declara católica.
Agenda na Espanha
Entre 6 e 12 de junho, Leão XIV cumprirá compromissos em quatro cidades da Espanha, reforçando a relação histórica entre o país e a Santa Sé.
E a América Latina?
Até o momento, o Brasil não integra o roteiro previsto para 2026. Também já foi descartada oficialmente uma viagem aos Estados Unidos no próximo ano.
Outros países latino-americanos, como Peru, Argentina e Uruguai, são apontados como possíveis destinos em etapas futuras do pontificado, mas ainda não há confirmação oficial.
