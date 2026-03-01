Brasil ficou de fora? Papa Leão anuncia viagens para 2026

Pontífice visitará países da África, além de Mônaco e Espanha - Foto: Tiziana FABI / AFP

O Vaticano divulgou o calendário internacional do Papa Leão XIV para 2026 e o Brasil não aparece entre os compromissos confirmados. A agenda prevê viagens à África, além de compromissos na Europa, mas, por enquanto, o país ficou fora da lista oficial.

Giro pela África

A principal missão internacional do ano será no continente africano, onde a Igreja Católica registra crescimento expressivo no número de fiéis. Entre 13 e 23 de abril, o pontífice passará por quatro países:

Argelia

Angola

Guine Equatorial

Camaroes

Durante a visita, a expectativa é que Leão XIV aborde temas ligados ao desenvolvimento econômico, mantenha diálogo com lideranças locais e incentive a aproximação entre cristãos e muçulmanos.

Na Argélia, de maioria muçulmana sunita e com minoria cristã, o papa visitará Argel e Annaba, cidade associada a Santo Agostinho, referência espiritual da ordem religiosa à qual pertence. Será a primeira vez que um papa visita o país.

Visita histórica a Mônaco



Antes da viagem à África, o pontífice fará uma parada no Monaco, em 28 de março. A passagem marcará a primeira visita de um papa moderno ao microestado, onde o catolicismo é religião oficial e a maioria da população se declara católica.

Agenda na Espanha

Entre 6 e 12 de junho, Leão XIV cumprirá compromissos em quatro cidades da Espanha, reforçando a relação histórica entre o país e a Santa Sé.

E a América Latina?

Até o momento, o Brasil não integra o roteiro previsto para 2026. Também já foi descartada oficialmente uma viagem aos Estados Unidos no próximo ano.

Outros países latino-americanos, como Peru, Argentina e Uruguai, são apontados como possíveis destinos em etapas futuras do pontificado, mas ainda não há confirmação oficial.